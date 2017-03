FOKUS: Autosalon – die neusten Modelle

Aus 10vor10 vom 7.3.2017

Die Technologie schritt in den letzten Jahren rasant vor, auch was Autos betrifft. Das moderne Fahrzeug parkt selber, hält automatisch den Abstand zum vorderen Fahrzeug ein und warnt vor Gefahren. Während des Autosalons in Genf werden nun die neusten Modelle mit den neusten Gadgets vorgestellt.