Der deutsche Streifen von Faith Akin wird ausgezeichnet. Ausserdem prämiert: James Franco, Gary Oldman und Oprah.

Das wichtigste in Kürze

Frances McDormand gewinnt den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einem Drama für ihre Rolle in «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

Gary Oldman gewinnt den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einem Drama für «The Darkest Hour». In diesem verkörpert er Winston Churchill.

Das deutsche Drama «Aus dem Nichts» von Regisseur Fatih Akin gewinnt den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film.

Hollywood spricht sich für Frauen sowie Diversität in Filmen aus.

Das deutsche Drama «Aus dem Nichts» von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Der Film mit Hauptdarstellerin Diane Kruger ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat. Akin dankte auf der Bühne unter anderem seiner Hauptdarstellerin. «Das ist deine, das ist unsere», sagte er zu Kruger, mit der Trophäe in der Hand.

Die wichtigsten Gewinner der 75. Golden Globes Bestes Filmdrama Three Billboards Outside Ebbinng, Missouri Beste Komödie/Musical Lady Bird Bester Schauspieler in einem Filmdrama Gary Oldman - The Darkest Hour

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing,Missouri Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical James Franco - The Disaster Artist Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical Saoirse Ronan - Lady Bird Bester Nebendarsteller Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Beste Nebendarstellerin Allison Janney - I, Tonya Beste Regie Guillermo Del Toro - The Shape of Water Bestes Drehbuch Martin McDonagh - Three Billboards Outside Ebbing,Missouri Beste Filmmusik Alexandre Desplat - The Shape of Water Bester Filmsong «This Is Me» aus Greatest Showman Bester Animationsfilm Coco - Lebendiger als das Leben! Bester nicht-englischsprachiger Film Aus dem Nichts (Deutschland / Frankreich) Ehrenpreis Cecil B. Demille Oprah Winfrey



Seth Meyers bitterböse über Harvey Weinstein

Der Fall Weinstein

Das Thema des Abends waren die zahlreichen Fälle von sexueller Belästigung in der Filmbranche. Als Zeichen gegen die Übergriffe erschienen die Stars dieses Jahr darum praktisch unisono in Schwarz. Die Skandale der vergangenen Monate dominierten den Eröffnungsmonolog von Moderator und Comedian Seth Meyers.

Er feuerte etliche Witze in Richtung Weinstein und Konsorten ab, teilweise so heftig, dass dem Publikum das Lachen im Halse stecken blieb. «Harvey Weinstein ist heute Abend nicht anwesend. Keine Angst, in 20 Jahren kehrt er zurück. Er wird die erste Person sein, die Buhrufe erntet, wenn der Einspieler mit den Verstorbenen gezeigt wird.»

Oprah Winfrey hält bewegende Rede

Oprahs Appell bei den Golden Globes

Schauspielerin und Moderatorin Oprah Winfrey wurde mit dem Cecil B. DeMille Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In ihrer Rede wandte sie sich an Frauen, «die Jahre des Missbrauchs und der Angriffe über sich ergehen liessen, weil sie, wie meine Mutter, Kinder zu ernähren und Rechnungen zu zahlen hatten.»

Am Horizont zeichne sich ein neuer Tag ab. Frauen wie Männer würden hart dafür kämpfen, ins Zeitalter zu gelangen, in dem niemand je wieder #MeToo sagen müsse. Für ihre Worte erntete die 63-Jährige stehende Ovationen und Jubelrufe.