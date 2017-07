Ferienparadiese in Frankreich werden evakuiert

An der Mittelmeerküste brennt es seit Tagen. Im Ferienparadies Côte d'Azur werden tausende Bewohner und Touristen in Sicherheit gebracht. Die Behörden liessen im idyllischen Ort Bormes-les-Mimosas an der Küste zwischen Hyères und dem mondänen Badeort St. Tropez Häuser und Campingplätze räumen.

Etwa 10'000 Menschen mussten laut der örtlichen Präfektur in Notquartieren wie einer Sporthalle oder einer Segelschule übernachten. Franceinfo berichtete, insgesamt seien im Südosten des Landes sowie auf Korsika bereits 50 Quadratkilometer Land abgebrannt.

In Italien mehrere Brandstifter verhaftet

Anhaltende Sommerhitze und starker Südwind erschweren in Italien die Bekämpfung der Wald- und Buschbrände. Fast keine Region des Landes ist in diesem Jahr verschont worden. Die Fabrik des Autoherstellers Fiat Chrysler (FCA) im süditalienischen Termoli in der Provinz Campobasso an der Ostküste Italiens ist am Montag wegen Brandgefahr evakuiert worden. Von den Bränden besonders betroffen sind die Regionen Sizilien und Kampanien. Die Polizei in Messina (Sizilien) hat drei Minderjährige beim Brandstiften erwischt.

Portugal will nach Waldbränden weniger Eukalyptusbäume

Die Waldbrände in Portugal sind noch nicht unter Kontrolle: Rund 4000 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht zum Donnerstag landesweit gegen verschiedene Brände, davon allein tausend beim grössten Feuer nahe der Gemeinde Sertã nördlich von Lissabon. Eukalyptus ist in Portugals Wäldern die am weitesten verbreitete Pflanze. Sie wird für die Ausbreitung von Waldbränden mit verantwortlich gemacht. Durch die Feuer im Zentrum des Landes waren im Juni 64 Menschen ums Leben gekommen und 250 weitere verletzt worden.