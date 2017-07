Polo Hofer hatte «eine zentrale Bedeutung» für das Schweizer Musikschaffen, sagt Musikjournalist Sam Mumenthaler. Er hat 2005 eine Biografie über ihn verfasst. «Ich denke, er hat Generationen von Mundartrockern, die nach ihm gekommen sind, inspiriert.»

«Tschou zäme, es isch schön gsy»: Mit diesen Worten hat sich der Musiker Polo Hofer in seiner eigenen Todesanzeige verabschiedet. Am vergangenen Samstag ist er im Alter von 72 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs verstorben. Sam Mumenthaler hat als Musikjournalist das Schaffen von Polo Hofer verfolgt – und 2005 auch eine Biografie über den Mundartrocker verfasst.

SRF News: Welche Bedeutung hatte Polo Hofer für das Schweizer Musikschaffen?

Sam Mumenthaler: Ich würde sagen eine zentrale Bedeutung. Insbesondere dafür, dass die Schweizer Mundart wieder zur Populärmusik zurückgefunden hat. In den Kriegsjahren war der Schweizer Mundartschlager ein Renner – mit Acts wie Geschwister Schmid und Teddy Stauffer. Dann war lange eigentlich Ebbe. Und: Polo Hofer war der Erste, der die angloamerikanische Rockmusik mit der Schweizer Mundart zusammengebracht hat. Dass das eine Erfolgsgeschichte war, muss ich glaube ich niemanden sagen.

In den 1970er-Jahren war Polo Hofer eine Art Rock-‘n’-Roll-Identifikationsfigur für die rebellische Jugend. Später wurde er dann zum Polo National, der ein breites Publikum ansprach. Wie hat er das fertiggebracht?

Ich denke, er war immer nahe bei den Leuten. Er sass am Stammtisch und hat zugehört. Er wusste, wohin der Wind weht. Und er hat es immer sehr geschickt verstanden, solche Trends aufzunehmen und sie trotzdem auf seine ganz eigene und persönliche Art schliesslich auch umzusetzen.

Nun sind Lieder wie «Kiosk» oder «Alperose» längste Klassiker des Schweizer Liedguts. Gäbe es denn ohne Polo Hofer überhaupt eine Mundartmusikszene mit Bands wie Züri West oder Patent Ochsner?

Das sind natürlich immer schwierige Fragen: Was wäre wenn? Wenn es ihn nicht gegeben hätte – wir sind alle sehr froh, dass es ihn gegeben hat. Ich denke, er hat Generationen von Mundartrockern, die nach ihm gekommen sind, inspiriert. Interessant ist, dass eigentlich die zweite Generation wie Züri West und Patent Ochsner, die wollten sich eigentlich am Anfang eher ein bisschen von Polo Hofer freistrampeln, weil er hatte ursprünglich dieses Terrain voll für sich besetzt. Aber: Am Ende war er eben trotz allem der Boss und alle haben seine Musik gehört und dass wird man auch weiter hören.

