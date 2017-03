Nach Morgestraich und Cortège sind am Abend nun die Schnitzelbänkler am Zug. Mit spitzen Pointen lassen sie das vergangene Jahr Revue passieren. Hier eine Vers-Auswahl.

Weltpolitik an der Basler Fasnacht 2:54 min, aus 10vor10 vom 6.3.2017

Im Laufe der drei Tage sind in den Restaurants und zahlreichen Clique-Kellern jede Menge «Schnitzelbänkler» unterwegs, die die aktuelle Politik mit scharfzüngigen Versen kommentieren. Ein Topthema sind in diesem Jahr natürlich die Wahlen in den USA und der neue US-Präsident Donald Trump.

Bangg Rott

Ych hätt e Värs vom Trump bereit!

Aber s gilt «Inländervorrang light!»,

Wenn mir dää jetze wurde singe,

mien mir ain vom Glarner bringe!

D'Syydiaane

Lang no de Waale het uns d Froog

immer wiider gwäält:

Sind die wiirgglig so beschränggt

oder händ die sich verwäält?

So vyyl Dummhait muess jo

naime syni Gränze haa:

Nach unde isch es Mexiko,

nach oobe Kanada.

Käller-Assle

Noo de Waale z Amerika

Lytet dr Gilbert Gress em Trump grad aa:

«Ych gratulier und mir duet schyyne

dy Coiffeur isch dr glyych wie myne»

s Bangg-Ghaimnis

S'hänn Teil Parteie mit der Mitgliedszahl Probleem.

Es fählt an Neu-Mitglieder – dr Mensch isch halt bequeem.

S'wott sich bald niemmer meh politisch engagiere.

Drum isch es schwierig, neui Members z'rekrutiere.

Ei Leesigs-Aasatz vom Problem, das het me kirzlig gseh:

Es macht der Darbellay bym Fremdgoh Nochwuggs für sy CVP.

Peperoni

Isch äggscht d Frau Sommaruga do?

Y hätt e Värs iber Asylante ... und so.

Nai nit diräggt ain iber sii – y wottere jo nit schlächts.

Und falls si schnäll wett uusegoo ... s WC wäär hinde rächts.

d'Ständerlampe

Mi Frau het sich am Morge aaglegt: Los i muess jetz goo

Fyrs z'Mittag sott im Kyehlschrangg no e Büggse Ravioli stoo

Zem z'Vieri hätts non e Schwartemage und Suure Moscht

I sott z'Obe wiider dehaim si, i muess nur schnäll uf d'Poscht

Gasladärne

Das Glaid vom Doris, do am Gotthard Tunnelfescht.

Wirft scho no Frooge uff bi allne gladne Gäscht.

Denn vor der Bahnfahrt mit em Hollande und em Renzi

syg dä bundesrötlig Lumpe schynts no ganz gsi.