Grossbrand bei Rom 0:10 min, vom 6.5.2017

Der Grossbrand auf einer Abfallanlage in der Nähe von Rom ist noch immer nicht gelöscht.

Feuerwehrmannschaften stehen den zweiten Tag in Folge im Einsatz.

Der Sitz der Müllentsorgungsfirma EcoX, die Abfallrecycling betreibt, wurde komplett zerstört.

Das Feuer wütet unweit der Stadt Pomezia, einem Industrievorort südlich der Ewigen Stadt. Eine riesige schwarze Rauchwolke, die sich bei dem Brand entwickelt hatte, ist bis in das etwa 30 Kilometer entfernte Rom zu sehen. Auf der Deponie werden Plastik, Papier und recyceltes Material gelagert.

Die Behörden untersuchen die Luft auf eventuelle Schadstoffe. Verletzte hat es laut der Feuerwehr keine gegeben.

Ermittlung wegen Brandstiftung

Häuser in der Nähe der Anlage in Pomezia wurden evakuiert, Schulen geschlossen. Die ganze Nacht arbeitete die Feuerwehr, um die Flammen zu löschen. Ihre Arbeit wurde durch den dichten Rauch erschwert. Der Wind trieb den Rauch in Richtung Weinberge, Weiden und Gemüsefelder rund um die Ortschaft.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung. «Jede mögliche Brandursache wird geprüft», sagte der Bürgermeister von Pomezia.