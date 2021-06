Anfang April war der Selbsttest-Ansturm beeindruckend: Rund 5,5 Millionen Tests gingen in der ersten Woche über die Theke. Ende Mai waren es noch knapp 713 Tausend Selbsttests. Also nur noch ein Achtel der anfänglichen Nachfrage.

Auch Didier Trono, Virologe und Mitglied der Covid-Taskforce, findet die Schnelltests für zu Hause heute weniger sinnvoll. «In der jetzigen Situation lohnt es sich nicht, Riesensummen für Selbsttests auszugeben. Die Priorität von jedem sollte es sein, sich impfen zu lassen.»

Bei weniger Infizierten werden die positiven Testergebnisse auch weniger aussagekräftig: Die negativen Ergebnisse stimmen zwar zu fast 100 Prozent, es werden also kaum Infizierte fälschlicherweise als gesund diagnostiziert. Ein negatives Testergebnis bietet somit nach wie vor eine erste Sicherheit. Die positiven Ergebnisse hingegen stimmen bei den Schnelltests nur zu 83 Prozent. Die Folge: falsch-positive Resultate. Gibt es in der Bevölkerung viele Infizierte, kommt diese Fehlerquote nicht besonders zum Tragen.

Ein Beispiel: Testen sich 100 Menschen zu Hause und vier davon sind tatsächlich infiziert, so würde der Test nicht nur bei den vier Personen positiv anschlagen, sondern auch noch bei einer fünften Person falsch-positiv anzeigen. Doch diese falsche Quote bleibt auch bei weniger Infizierten gleich: Testen sich also 100 Personen und nur einer davon ist tatsächlich infiziert, bekommt immer noch ein weiterer ein falsch-positives Ergebnis.

Sollte man das Testen zu Hause jetzt einfach bleiben lassen? Das Bundesamt für Gesundheit entgegnet: «Selbsttests sind immer noch wichtig, bevor man sich mit Freunden oder der Familie trifft», so BAG-Sprecherin Fosca Gattoni. Noch immer tragen die Tests dazu bei, Infektionsketten zu unterbrechen.