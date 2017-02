Das sind die Oscar-Gewinner 2017

Das Musical «La La Land» gewinnt in fünf Kategorien. Kann es auch den Oscar für den besten Film holen?

Die Oscar-Gewinner Beste Hauptdarstellerin: Bester Hauptdarsteller: Casey Affleck, «Manchester by the Sea» Beste Nebendarstellerin: Viola Davis, «Fences»

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali, «Moonlight»

Beste Regie: Damien Chazelle, «La La Land»

Bester Film: Bestes Original-Drehbuch: «Manchester by the Sea»

Beste Kamera: «La La Land»

Beste Filmmusik: «City of Stars», «La La Land»

Bester fremdsprachiger Film: «The Salesman»



Schauspieler Mahershala Ali hat die erste Trophäe dieser Oscar-Nacht gewonnen. Der 43-jährige US-Amerikaner wurde als bester Nebendarsteller in dem Drama «Moonlight» ausgezeichnet. Darin spielt er einen Drogenhändler und Ersatzvater für einen jungen Heranwachsenden. Es ist der fünfte Oscar für einen schwarzen Nebendarsteller.

Seitenhiebe gegen Trump

Zum Auftakt der 89. Oscarverleihung hat Moderator Jimmy Kimmel sich mit einigen derben Scherzen über den neuen US-Präsidenten lustig gemacht. «Ich möchte mich bei Präsident Trump bedanken. Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, als jeder gesagt hat, dass die Oscars rassistisch seien?» sagte Kimmel mit Blick darauf, dass es im vergangenen Jahr viel Kritik an fehlenden schwarzen Nominierten gab. Dieses Jahr sei das anders. «Die Schwarzen haben die NASA gerettet, die Weissen Jazz, das nennt man Fortschritt», sagte Kimmel zu Beginn der Verleihung am Sonntag und unter Anspielung auf einige der nominierten Filme.