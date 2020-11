Legende:

Vom Schulabbrecher zum Kinokassenschlager

Ethan Hawke besucht die Carnegie-Mellon-Universität in Pittsburgh und später die New York Universität. Beide Male bricht er sein Studium für Filmrollen ab. Einer der Gründe: seine Rolle in «Der Club der toten Dichter» mit Robin Williams, die sein Durchbruch wird. Robin Williams vermittelt ihm damals auch seinen ersten Agenten, den er bis heute hat.

Keystone