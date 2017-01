In China wird heute Nacht mit Spannung das neue Jahr erwartet. Denn dieses steht unter einem speziellen Zeichen.

Mit Festivitäten und Feuerwerk wird am Samstag in China das neue Jahr eingeläutet. Traditionellerweise steht die Feier ganz im Zeichen der Familie. Millionen Menschen reisen für die Festtage in ihre Heimatdörfer. Mit Spannung blicken die Chinesen aber auch auf das kommende Jahr. Und dieses verspricht so einiges.

Trump darf nicht fehlen

Zusatzinhalt überspringen Martin Aldrovandi Martin Aldrovandi ist seit 2016 Korrespondent für Radio SRF in Nordostasien mit Sitz in Shanghai. Zuvor hatte er mehrere Jahre lang als freier Journalist aus dem chinesischsprachigen Raum berichtet.

2017 steht nämlich im Zeichen des Hahns, der im chinesischen Tierkreis auf den häufig überheblichen Affen folgt. Kombiniert ist der Hahn heuer mit dem Element des Feuers, was nur alle 60 Jahre vorkommt. «Eine explosive Mischung», sagt SRF-Korrespondent Martin Aldrovandi. «Es wird ein rasantes Jahr mit viel Action erwartet. Dazu gibt es die Besorgnis, dass es kein einfaches Jahr wird.»

Chinesische Feng-Shui-Meister warnen denn auch vor drohenden Kriegen und Naturkatastrophen. Politische Spannungen könnten Staatschefs zu extremen Handlungen treiben. Bei diesen Vorhersagen nehmen die Chinesen einen Mann der Weltpolitik speziell ins Visier.

Ein Einkaufszentrum in der nordchinesischen Stadt Taiyun hat eine sieben Meter hohe Hahn-Skulptur anfertigen lassen, die frappante Ähnlichkeit mit Donald Trump aufweist. Aufblasbare Versionen des Trump-Hahns werden auch auf chinesischen Online-Marktplätzen feilgeboten. Doch ein Fakt könnte für Beruhigung bei den Astronomie-Affinen sorgen: Trump wurde im Zeichen des Hundes geboren. Dieser gilt als loyal, ehrlich, freundlich und zuverlässig.

Innovation und Fortschritt

Zusatzinhalt überspringen Berühmte Hähne Neben Tennis-Ass Roger Federer wurden auch der berühmte chinesische Philosoph Mengzi, Erich Clapton, eine der berühmtesten chinesischen Schauspielerinnen, Fan Bingbing, die Musikerin Beyoncé oder Kate Middleton im Zeichen des Hahns geboren.

Ohnehin darf auch mit Zuversicht auf das Jahr des Feuer-Hahns geblickt werden. «Mit dem Hahn werden auch positive Eigenschaften wie Optimismus und Verantwortungsbewusstsein in Verbindung gebracht», sagt Martin Aldrovandi. Auch mit bemerkenswerten wissenschaftlichen Leistungen kann gerechnet werden. 1957 etwa schoss die Sowjetunion im Jahr des Feuer-Hahns die ersten beiden Sputnik-Satelliten ins All. 60 Jahre zuvor wurde Aspirin erfunden.

Das Feuer-Hahn wird also keineswegs verschmäht, erklärt Aldrovandi: «Fotos und Bilder von Hähnen und Hühnern sind omnipräsent – sie prangen auf Werbungen, in Zeitschriften und sind im TV zu sehen.» Auch in Neujahrswünschen und Ansprachen werde das Zeichen überall eingebaut.

Und das Ganze wird auch nicht als blosse folkloristische Tradition abgetan. «Der Glaube an die zwölf Tierkreiszeichen und die fünf Elemente ist weit verbreitet, und wird von vielen Menschen quer durch alle Schichten ernst genommen», so Aldrovandi. So ist klar: Das Jahr des Feuer-Hahns wird bestimmt nicht langweilig.