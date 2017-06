Schauspieler George Clooney und seine Frau, die Anwältin Amal, sind Eltern von Zwillingen geworden.

Ella und Alexander erblickten nach Angaben eines Sprechers am Dienstagmorgen das Licht der Welt.

Bilder der Kinder gibt es noch nicht.

«Ella, Alexander und Amal sind gesund, glücklich und es geht ihnen gut», heisst es in der Mitteilung eines Sprechers des Paares. Die frisch gebackenen Eltern waren sogar schon zum Scherzen aufgelegt: «George ist betäubt und sollte sich in einigen Tagen wieder erholen.»

Für den 56-jährigen George Clooney und seine 39-jährige Frau Amal sind es die ersten Kinder. Die Menschenrechtsanwältin und der Schauspieler sind seit 2014 verheiratet.

Den Zwillingen dürfte es an nichts fehlen. Die Clooneys liessen ihr gemeinsames Schloss in England babytauglich umbauen. Sie bauten in ihre 9-Zimmer-Villa noch ein Zimmer für ein Kindermädchen. Ausserdem verstärkten sie die Sicherheitsvorkehrungen für mehrere Millionen Franken.