Seit Samstag sind in der Schweiz weitgehende Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft. Auch international normalisiert sich die Lage allmählich. Die aktuellen Aussichten für die Sommermonate in beliebten Ferienländern in der Übersicht.

Österreich: Das Land hat seine Grenz- und Gesundheitskontrollen gegenüber sieben Nachbarstaaten bereits am 4. Juni aufgehoben, darunter auch für die Schweiz. Hotels und Ferienwohnungen sind geöffnet, müssen aber einen Mindestabstand von einem Meter und Hygienemassnahmen sicherstellen. Es gilt auch eine Maskenpflicht überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann sowie im ÖV und in Apotheken. Übrigens: ein Foulard oder Schal gelten als Maske.

Legende: Wie im Wiener Hotel Sacher müssen in ganz Österreich weiter Hygienemassnahmen eingehalten werden. Reuters

Deutschland: Ab dem 15. Juni können Schweizerinnen und Schweizer nach Deutschland reisen. Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants sind offen, doch unter von Bundesland zu Bundesland variierenden Hygienemassnahmen. Bundesweit gilt Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Läden. Wie es ab Juli genau weitergeht, entscheidet die Bund-Länder-Konferenz Mitte Juni. Die Strände an Ost- und Nordsee sind geöffnet, Hotels auch – sie dürfen aber vielerorts maximal zu 60 Prozent ausgelastet werden. Und: Sie dürfen Gäste aus Corona-Hotspots ablehnen.

Legende: Die Strände auf der deutschen Ostsee-Insel Rügen und anderswo sind wieder für Touristen geöffnet. Keystone

Frankreich: Bis im Juli sollen Ferien wieder möglich sein. Die Grenze für Schweizer soll am 15. Juni geöffnet werden. Maskenpflicht gilt im öffentlichen Verkehr und in vielen Läden. Auf die Sommerferien im Juli hin sollen auch alle Strände wieder geöffnet werden.

Legende: Auch in Frankreich können sich Touristen wieder ihren Aperitif schmecken lassen. Keystone

Spanien: Die meisten Strände sollen bis im Juli auch in Spanien wieder zugänglich sein, wobei Abstandsregeln gelten. Seine Grenzen soll Spanien am 1. Juli öffnen. Von Corona deutlich weniger betroffen als die grossen Städte sind die beliebten Balearen und die Kanaren. Öffnungsschritte erfolgen regional verschieden. Ab dem 8. Juni können in Teilen des Landes Bars und Restaurants öffnen. Landesweit werden Masken empfohlen in ÖV, Läden und dort, wo die Abstände zu eng sind.

Legende: Ferien auf Mallorca sollen im Sommer wieder möglich sein. Keystone

Portugal: Bereits jetzt sind Reisen nach Portugal möglich. Die Strände sind offen. Es gelten Distanz-Regeln und mit Farben wird informiert, ob der Strand schon voll ist oder nicht. Auf den Inseln Madeira und den Azoren muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden (nicht älter als 72 Stunden), ansonsten müssen Schweizer und Schweizerinnen in die Quarantäne.

Legende: An der Algarve wird darüber informiert, ob ein Strand bereits voll ist oder es noch Platz hat. Keystone

Italien: Die Grenzen sind seit 3. Juni wieder offen für Reisende aus dem Schengenraum. Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants sind seit 3. Juni wieder offen. An den Strand soll man im Juli auch in Italien dürfen. Der Zugang soll über Voraus-Buchungen laufen, auf dass ihn nicht zu viele Menschen aufs Mal geniessen. Generell hat das Land strenge Abstands- und Hygienevorschriften angekündigt. Im öffentlichen Verkehr und in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr gilt Maskenpflicht, teilweise auch Einweghandschuhpflicht.

Legende: Während des Lockdowns war die Rialtobrücke in Venedig menschenleer. Unter Einhaltung strenger Hygienemassnahmen soll Tourismus wieder möglich sein. Keystone

Kroatien: Das Land hat seine Grenzen für Schweizer bereits geöffnet. Bei der Einreise wird ein Unterkunftsnachweis verlangt und man muss angeben, wo und wie man erreichbar ist.

Legende: Wer angibt, wie und wo er zu erreichen ist, kann sich wieder an der kroatischen Küste erholen. Keystone

Griechenland: Ab Mitte Juni soll man auch in Griechenland einreisen können, ohne dass man wie bisher in die Quarantäne muss. Es werden jedoch Gesundheits-Stichproben gemacht. Die touristische Infrastruktur ist geöffnet. In Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht.

Legende: Ab Mitte Juni dürfen Sonnenanbeter wieder nach Griechenland fliegen. Keystone

Stand: 05.06.2020