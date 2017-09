«Irma» traf am frühen Samstagmorgen in Kuba auf Land. TV-Sender zeigten umgeknickte Strommasten, umgestürzte Palmen, Starkregen sowie riesige Wellen, die auf Dämme krachten. Das Ausmass der Zerstörung auf Kuba ist noch unklar. «Ich habe ja schon viele Tropenstürme erlebt», sagte eine Hotel-Angestellte in der nordkubanischen Stadt Remedios. «Aber keiner ist wie dieser hier.»



Auf südwestlich von Florida gelegenen Karibikinseln wie Barbuda, St. Martin und den Virgin Islands brachte «Irma» bereits zahllose Häuser zum Einsturz. Allein in den französischen Überseegebieten Saint Martin und Saint Barthélemy hat der Sturm laut Versicherungen Schäden von mindestens 1,2 Milliarden Euro angerichtet. Damit wäre «Irma» einer der verheerendsten Stürme auf französischem Territorium seit Jahrzehnten.