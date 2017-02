Schweizer Filmemacher im Oscar-Rennen

Aus glanz und gloria vom 23.2.2017

In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Dieses Jahr sind drei Schweizer Filme nominiert: Der Kurzfilm «La Femme et le TGV», der Animationsfilm «Ma Vie de Courgette» sowie die Doku-Coproduktion «I Am Not Your Negro». Einige der nominierten Schweizer Filmschaffenden sind schon in Kalifornien – und fiebern der Preisverleihung entgegen.