Wie gefährlich ist eine Notlandung?

Aus 10vor10 vom 2.2.2017

Eine Boeing 777 der Swiss musste auf dem Weg nach Amerika im Norden Kanadas notlanden, weil ein Triebwerk ausfiel. Was tun in einem solchen Fall? Zwei Piloten haben für «10vor10» an einem Flugsimulator demonstriert, wie man bei einem Triebwerkausfall reagieren muss.