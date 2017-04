Saffiyah Khan

Saffiyah Khan erzählt der BBC, dass sie sich kurz vor dem Foto vor eine Frau stellte, die einen Hijab trug und von etwas 25 Demonstranten umzingelt war. «Ich sah eine umzingelte Frau, sie hatte angst. Ich habe keine Angst vor der EDL.»

#SaffiyahKhan-"I saw a woman surrounded & she was scared. I'm not scared of the #EDL" The #Resistance is #Woman https://t.co/romy7QYDmYBonnie Greer

Später von BBC zum Vorfall befragt, erklärt sie: «Manchmal ist es wichtiger zu lächeln, als jemanden verbal zu attackieren».

"Sometimes it's more important to smile than to shout" - the woman who went viral for smiling in the face of an EDL protester. https://t.co/LDzrd8eE1TVictoria Derbyshire

«Diese junge Frau verkörpert britische Werte: Tapferkeit, Stolz und Auflehnung gegen das Böse. Verbeugt euch vor Saffiyah Khan. Sie ist der Stolz der Briten.»

This young woman is the embodiment of British values. Bravery, pride and standing up to evil. Take a bow #saffiyahkhan. Pride of Britain