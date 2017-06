Die Obamas haben bislang ein Haus im Stadtteil Kalorama gemietet. Da Sasha aber erst 2019 die Sidwell Friends Highschool abschliesst, haben sie sich entschieden das Haus nun zu kaufen – für 8,1 Millionen Dollar.

Das Haus hat acht Schlafzimmer, neun Bäder und viel weissen Marmor auf 760 Quadratmetern Wohnfläche.

Bislang gehörte der Backsteinbau mit grossem Garten dem früheren Sprecher von Ex-Präsident Bill Clinton, Joe Lockhart.

Stadtteil Kalorama, Washington DC

Entlang der baumbesetzten Strassen Kaloramas sind viele Botschaften angesiedelt, Diplomaten wohnen dort auch privat. In der unmittelbaren Nachbarschaft residieren Ex-Politiker wie Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld – aber auch ganz normale Leute und junge Familien.

Die Familie des ersten schwarzen US-Präsidenten hätte auch in die superschicken Vororte um Washington ziehen können, wo die Wohnhäuser aussehen wie eine Mischung aus Ranch und Märchenschloss. Stattdessen zogen sie in die Stadt. Weil die jüngere Tochter Sasha erst 2019 die Sidwell Friends Highschool abschliesst, kam ein Wegzug aus der Hauptstadt nicht in Frage.