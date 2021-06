Das Münchner Stadion sollte als Zeichen für Toleranz beim heutigen EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen.

Die Uefa lehnte den Antrag jedoch ab. Der Ärger darüber ist gross. Der Fussballverband wird von einer Welle der Empörung überrollt.

Die Arena in München wird am Mittwoch wie vorgesehen in den Farben der Uefa und der teilnehmenden Nationen leuchten. Der europäische Fussballverband habe der Stadt aber vorgeschlagen, das Stadion entweder am 28. Juni – dem Christopher Street Liberation Day – oder zwischen dem 3. und 9. Juli, der Christopher Street Day Woche in München, mit den Regenbogenfarben zu beleuchten. Das letzte EM-Spiel in München findet allerdings am 2. Juli statt und auch am 28. Juni wird in der Arena nicht gespielt.

Von «beschämend» bis «enttäuscht»

In der bayerischen Landeshauptstadt reagierte man mit deutlicher Kritik. «Ich finde es beschämend, dass die Uefa es uns verbietet, hier in München ein Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz, Respekt und Solidarität mit der LGBTQI+-Community zu setzen», sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Die Vorgeschichte Box aufklappen Box zuklappen Die Uefa bestätigte am Dienstag, was schon zuvor spekuliert wurde: Das EM-Stadion in München darf nicht in den Farben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen. Die Uefa lehnte einen entsprechenden Antrag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ab. Sie sei «aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt – muss die Uefa diese Anfrage ablehnen», teilte der Dachverband mit. Hintergrund des geplanten Protestes ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban. Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Reiter fuhr fort: «Ich bin auch sehr enttäuscht, dass der DFB, trotz der unglaublich deutlichen Positionierung hier in München, in Bayern und auch in der Bundesrepublik nichts erreicht hat oder erreichen wollte.» Der Alternativvorschlag, die Arena an einem anderen Tag zu beleuchten, konterkariere doch jegliche Botschaft. Die Stadt will andere Wege finden: Man werde nicht nur das Münchner Rathaus mit Regenbogenfahnen beflaggen, sondern auch das Windrad an der Arena bunt leuchten lassen und den Olympiaturm, so Reiter.

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Bayern kündigte Protestaktionen vor der Arena an. Zudem forderte der Verband die Betreiber der Münchner Arena und den Besitzer FC Bayern auf, das Stadion trotz Uefa-Verbot in den Regenbogenfarben zu beleuchten.

Deutsche Politiker entrüstet

Zahlreiche deutsche Politiker und Politikerinnen äusserten ebenfalls Ärger über die Entscheidung des Fussball-Dachverbandes. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) drückte sein Bedauern aus. «Das wäre ein sehr gutes Zeichen für Toleranz und Freiheit gewesen», schrieb er bei Twitter. Auch von SPD, Linke und FDP gab es kritische Stimmen.

Die Grünen riefen dazu auf, die Regenbogenflagge zu zeigen. «Lasst uns ein starkes Zeichen der Vielfalt setzen und den Regenbogen durchs Land tragen», schrieb Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf Twitter.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban appellierte derweil an die deutsche Politik, das Uefa-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. «Ob das Münchner Fussballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung», sagte Orban. Auch in Budapest gehören Orban zufolge «die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Strassenbild».

Andere Stadien sollen bunt leuchten

Andere deutsche Stadionbetreiber wollen dafür während der Partie ein Zeichen setzen. So sollen die Fussball-Arenen in Frankfurt am Main, Augsburg, Köln und Wolfsburg sowie das Berliner Olympiastadion und das Stadion An der Alten Försterei in Berlin während der EM-Partie der deutschen Mannschaft gegen Ungarn bunt erstrahlen.

Zudem bekannten zahlreiche Institutionen und Unternehmen bei Twitter Farbe. Das Profilbild der Feuerwehr München leuchtete am Dienstagabend in Regenbogenfarben. Die Deutsche Bahn veröffentlichte ein Bild eines bunten Zuges mit bunten Herzen.