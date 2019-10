Das Ergebnis spricht für sich: Wer beim grössten Onlinehändler Bücher zum Begriff «Diät» sucht, erhält über 50'000 Resultate angezeigt. Von der «Schimpf-Diät» über «Gute Fette, böse Fette» bis hin zur «Paläo-Diät» ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Intuitives Essverhalten bedeutet, dass ich esse, wenn ich hungrig bin und aufhöre, wenn ich gesättigt bin.

Das Problem: Früher oder später verliert jedes dieser Konzepte im Alltag seinen Reiz. Wieso also nicht ganz auf ausgeklügelte Ernährungsregeln verzichten? Schliesslich hat die Menschheit in der Vergangenheit auch ohne überlebt.

Die neuste Antwort darauf: «intuitives Essen». Ernährungspsychologin Ulrike Ruzanska übersetzt: «Essen, wenn man hungrig ist und aufhören, wenn man satt ist.»

Ausserdem geht es darum zu merken, was dem Körper gut tut und was sich beim Essen gut anfühlt – unabhängig davon, ob ein Nahrungsmittel gerade als gesund gilt oder nicht.

Nach Lust und Laune essen, was und wann und so viel man will. Wie es sich mit dieser «Anti-Diät» lebt, wollen 18 Personen am eigenen Leib erfahren. Im Rahmen eines viermonatigen Experiments sollen sie alle Ernährungsregeln vergessen und einfach essen, was der Körper will.

Ganz intuitiv. Nicht um abzunehmen, sondern um glücklicher zu werden.

Begleitet wird das Experiment von Ernährungswissenschaftler Uwe Knop. Seine Botschaft: Ein gesunder Mensch soll sich von Ernährungsregeln nicht verrückt machen lassen.

In den ersten sechs Wochen geht es darum, sich von Ernährungsregeln zu befreien und zu essen, worauf man Lust hat.

Nebst dem gemeinsamen Austausch in einer geschlossenen Facebook-Gruppe helfen dabei Expertentipps zum Essverhalten und zum besseren Spüren von Hunger und Sättigung – für viele zu Beginn des Experiments eines der grössten Probleme.

Wie funktioniert «intuitives Essen» im Alltag? Ein Ortstermin bei Teilnehmerin Stefanie, drei Wochen nach dem Start des Praxisversuchs.

Lange Zeit war sie auf der Suche nach der richtigen Ernährung. Fragte sich, wie sie gesünder, bewusster essen könne. «Da habe ich Sachen probiert wie ‹Detox ohne Zucker›. Das hat aber wenig Spass gemacht, und gerade bei Mahlzeiten ohne Zucker habe ich hinterher erst recht zu Schokolade gegriffen.»

Was hat Stefanie nun an ihrer Ernährung geändert? «Ich esse zu anderen Zeiten, achte bewusst auf mein Hungergefühl und höre früher wieder auf zu essen.»

Da sie beruflich viel unterwegs ist, hat sie immer etwas dabei, was ihr schmeckt. Wobei: Schnelle Mittagessen im Auto – das hat noch Verbesserungspotenzial.

Weitere drei Wochen später trifft sich die Gruppe zur ersten Zwischenbilanz. Wieder werden Fragebögen zum Essverhalten und zur Zufriedenheit ausgefüllt. Die Frage, die aber am meisten interessiert: Wie ist es bisher gelaufen?

Tenor: so so lala. Während bei den einen die Anfangseuphorie etwas abgeflaut ist, hat der Alltag bei anderen zu ersten Rückfällen in alte Ernährungsmuster geführt.

Veneta hingegen hat eine regelrechte Erleuchtung erlebt: «Früher habe ich Unmengen von Pouletbrustfilets gegessen, weil die so gesund und sättigend sein sollen.» Und sie dachte auch immer, dass ihr das schmeckt. «Nun habe ich plötzlich gemerkt: Das schmeckt mir überhaupt nicht!»

Eine Sorge, die viele Teilnehmerinnen die letzten Wochen begleitet hat: Macht intuitives Essen dick?

Dem Ratschlag der Experten folgend war der Gang auf die Waage tabu. Nun zeigt sich: Alles im grünen Bereich. Hier ein Kilo mehr, da eines weniger, bei den meisten alles beim Alten.

Alle 18 wollen weitermachen. Jetzt ohne Coaching. Inzwischen wissen alle, worauf es ankommt und welches die grösste Herausforderung sein wird: nicht wieder in die alten Essgewohnheiten zurückzufallen.

Wieder drei Monate später dann das grosse Finale mit Ernährungswissenschaftler Uwe Knop und Psychologin Ulrike Ruzanska. Die Psychologin hat die Fragebögen ausgewertet, die von den Teilnehmenden während des Experiments ausgefüllt wurden.

Wichtigste Erkenntnisse:

Das Essverhalten ist bei allen intuitiver geworden.

Die Wertschätzung des eigenen Körpers hat sich verbessert.

Die meisten fühlen sich besser als vor dem Experiment.

Um die Veränderung in den vier Monaten beurteilen zu können, füllten die Teilnehmenden während des Experiments psychologische Fragebögen aus. zu beurteilen war jeweils das Essverhalten, die Wertschätzung des eigenen Körpers und die Stimmung. Zum Essverhalten wurde gefragt, was wichtiger ist: Essensregeln oder die Signale des Körpers. Eins heisst «ich esse nur nach Regeln», fünf «ich esse intuitiv». Zu Beginn des Experiments lag der Schnitt bei 3,5. Nach sechs Wochen ass die Gruppe schon etwas intuitiver. Eine Teilnehmerin hatte sich sogar von 2 auf 4,3 gesteigert. Gefragt wurde auch nach der Wertschätzung des eigenen Körpers, von unzufrieden bis zufrieden. Die Wertschätzung nahm zu. Von anfangs 3,7 auf 4,2. Bei einer Teilnehmerin stieg der Wert von 3 auf 5. Wie geht es der Gruppe im Vergleich zur Zeit vor dem Experiment? Das Ergebnis: Die meisten fühlen sich besser. Und wie wollen sie künftig essen: Intiuitiv oder doch lieber nach Regeln? Klare Sache: Fast alle wollen weiter machen.

Beim Gewicht haben die meisten etwas zugelegt, wobei es keine Ausreisser nach oben gibt.

Danach befragt, wie sie sich im Vergleich zur Zeit vor dem Experiment fühlen, meinen die meisten: besser. Und sie wollen sich weiterhin intuitiv ernähren. Denn wer auf seinen Körper hört, brauche keine Ernährungsregeln.

Auf den Körper hören: Leichter gesagt als getan. Denn wie Ernährungsmedizinierin Bettina Isenschmid aus der täglichen Praxis weiss, sind Hunger und Sättigung für viele Menschen gar nicht so einfach an konkreten Symptomen festzumachen.

«Frage ich nach, was jemand unter Hunger versteht, kriege ich zum Beispiel ‹Magenknurren› zur Antwort, ‹ein Leeregefühl› oder ‹ein Schwächegefühl›.» Dies könne aber auch ganz andere Ursachen haben: Durst, Müdigkeit, Stress. «Die Unterscheidung dieser Grundgefühle zu erlernen, ist ein schönes Stück Arbeit. Das braucht Zeit und Geduld.»