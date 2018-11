Waldbrände in Kalifornien bedrohen nun auch Malibu

In Kalifornien sind Tausende Menschen auf der Flucht vor Waldbränden. Mehrere Zivilisten und Feuerwehrleute sind verletzt worden. Behörden sprechen nun auch von Todesopfern.

Die bekannte Küstenstadt Malibu musste teilweise evakuiert werden.

Besonders betroffen ist die Kleinstadt Paradise, rund 240 Kilometer nordöstlich von San Francisco.

Bei den Waldbränden in Kalifornien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie seien tot in ihren ausgebrannten Fahrzeugen aufgefunden worden, teilte das Sheriff-Büro in Butte County mit. Die Menschen hätten versucht, den Flammen zu entkommen. Wegen der schweren Brandverletzungen sei eine Identifikation noch nicht möglich.

Der Sender NBC berichtete, dass die Opfer in der Stadt Paradise gefunden worden seien. Alle 27'000 Einwohner seien aufgefordert worden, die Stadt zu verlassen. Die Waldbrände hätten die Stadt in ein Inferno verwandelt.

Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) ausgebrochen und hatte sich rasch verbreitet. Bis zum Freitagvormittag konnten die Feuerwehrleute es zu fünf Prozent eindämmen, wie die kalifornische Regierung mitteilte.

Bild 1 / 5 Legende: Starke Winde heizten die Brände immer wieder an. Die Feuerwehr konzentrierte sich auf den Schutz nichtbrennender Häuser. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Die Flammen überraschten zahlreiche Anwohner. Viele konnten ihr Hab und Gut nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Hunderte Häuser fielen den Flammen zum Opfer. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Das Feather River Hospital nahe der Kleinstadt Paradise musste evakuiert werden. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Gespenstisch – die Hinterlassenschaft der Flammen. Keystone

Im Süden brennt es in der Nähe von Los Angeles. Die für ihre schicken Villen und Strände bekannte Küstenstadt Malibu musste teilweise evakuiert werden.

Auch im Süden des Bundesstaates, im Bezirk Ventura County, seien Waldbrände ausgebrochen, schrieb die «Los Angeles Times». Bei anhaltend sommerlichen Temperaturen und Trockenheit ist die Feuergefahr an der US-Westküste hoch.

Historisches Waldbrandjahr in Kalifornien

Kalifornien erlebt eines der schlimmsten Waldbrandjahre in seiner Geschichte.

Bislang fiel fast doppelt so viel Fläche wie im Vorjahreszeitraum den Flammen zum Opfer und fast das dreifache Gebiet wie im Fünfjahresdurchschnitt.

Bei anhaltend sommerlichen Temperaturen und Trockenheit ist die Feuergefahr an der US-Westküste weiterhin hoch.

In diesem Sommer wüteten zahlreiche Grossbrände, darunter auch in der Nähe des berühmten Yosemite-Nationalparks. Das bei Touristen beliebte Yosemite-Tal war wegen starker Rauchentwicklung für Besucher wochenlang gesperrt.