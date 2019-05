Der ESC-Sieger 2019 ist Duncan Laurence aus den Niederlanden.

Er wird seiner Favoriten-Rolle gerecht.

Luca Hänni belegt Platz vier.

Der 25-jährige Duncan Laurence traf mit «Arcade» den Geschmack des Publikums und der Jury. Der Niederländer sang am Piano sitzend eine berührende Ballade über die schmerzhaften Seiten der Liebe. Auf Rang zwei schaffte es Italien. Russland landete auf dem dritten Platz.

Die Buchmacher handelten seit Wochen den niederländischen Beitrag als Favoriten im Finale – und er wurde seiner Rolle gerecht.

Luca Hänni unter den Top vier

Die Schweiz landete auf dem sehr guten vierten Platz. Luca Hänni holte mit «She Got Me» 360 Punkte. «Was für eine unglaubliche Platzierung. In den Top Ten von 41 Ländern zu sein, ist doch etwas wie den ESC gewinnen! Wir haben so irrsinnig viel erreicht und ich hoffe, die Schweiz ist stolz auf mich! Ich freue mich unendlich und sage einfach Danke!», meinte der 24-Jährige kurz danach zu SRF.

Das war das beste Resultat seit 1993. Damals schaffte es Annie Cotton auf den dritten Rang.

Luca Hänni sorgte international auf den sozialen Medien für Aufruhr. Die meisten Twitter-User waren sich einig: Seine Darbietung war «hot».

Und auch bei den Buchmachern wurde er hoch gehandelt. Der 24-Jährige stand seit seinem Einzug ins ESC-Finale am Donnerstag auf Platz drei bei den Wettanbietern.

Madonna gab sich die Ehre

Madonna sorgte mit ihrem Auftritt während der Abstimmungspause für Entzückung bei den Zuschauern. Die Pop-Ikone sang – etwas schief – ihren Hit «Like a Prayer» umgeben von Kutte tragenden Statisten. Danach präsentierte die Amerikanerin mit dem US-Rapper Quavo ihren neuen Song «Future».

Angeblich hätte der israelisch-kanadische Geschäftsmann Sylvan Adams die gesamten Kosten für Madonnas Auftritt getragen – schätzungsweise rund 1,3 Millionen Franken.

Insgesamt 41 Teilnehmer am ESC 2019

26 Lieder konkurrierten beim Finale. Zum fünften Mal war das ferne Australien als Ehrengast dabei, weil es dort viele Fans der Show gibt. Insgesamt nahmen am ESC in diesem Jahr 41 Länder teil. 15 Beiträge wurden in den beiden Semifinals aussortiert.

Der Eurovision Song Contest fand in Tel Aviv statt, weil die israelische Sängerin Netta Barzilai letztes Jahr mit ihrem Song «Toy» gesiegt hatte.