Mehr als drei Millionen Menschen in der Schweiz sind mittlerweile zwei Mal gegen Covid19 geimpft. Sie sollten ein sogenanntes Covid-Zertifikat erhalten. Damit können sie einfacher reisen, an Konzerte oder an einen Fussballmatch gehen. Dazu kommen Genesene und solche, die mit einem Test ein kurzzeitiges Zertifikat erlangen.

Fehler sind häufiger als gedacht

Bei einigen hat sich im Zertifikat aber ein Fehler eingeschlichen. Entweder beim Namen oder beim Geburtsdatum. Häufigster Fehler ist, dass der zweite Vorname vergessen ging. Auf dem Covid-Zertifikat muss der Name identisch wie im Pass oder der ID geschrieben sein.

Einer Baslerin ist dies vor wenigen Tagen passiert. Sie hat ein Schreiben mit einem Link erhalten, mit dem sie endlich ihr Impfzertifikat herunterladen können soll. Doch als sie beim Login das Geburtsdatum eingibt, kommt eine Fehlermeldung. Ihr Geburtsdatum sei falsch.

Zuständige Hotline ist überfordert

Die Betroffene meldet sich bei der angegebenen Hotline eines Impfzentrums. Dort rät man ihr, sie solle die Zahlen ihres Geburtsdatums (10.7. statt 7.10.) vertauschen. Prompt klappt das Login. Doch jetzt hat die Baslerin ein falsches Geburtsdatum im Zertifikat. Die Dame von der Hotline meint, das müsse sie korrigieren lassen. Doch wie und wo, kann sie der Betroffenen nicht sagen.

«Es ist niemand wirklich zuständig»

Auch bei der Covid-Zertifikat-Hotline des Kantons kann man der Frau nicht helfen. Es heisst, sie solle doch mal persönlich beim kantonalen Impfzentrum vorbeigehen.

Chaos pur, erscheint es der Betroffenen. «Ich habe den Eindruck, es ist momentan ein Dschungel, die grosse Überforderung. Man wollte das mit dem Impfzertifikat unbedingt noch vor den Sommerferien reindrücken. Aber bei Fehlern ist niemand wirklich zuständig, man weiss nicht, an wen man sich für Hilfe wenden kann.»

Wildwuchs bei den Kantonen

Beim Bundesamt für Gesundheit BAG heisst es auf Anfrage des SRF Konsumentenmagazins «Espresso», das Bundesamt für Informatik sei für die Zertifikate zuständig. Dieses schreibt, Betroffene sollen sich an jene Stelle wenden, die ihnen das Zertifikat ausgestellt hat. «Das ist Sache der Kantone.»

Dort herrscht jedoch Wildwuchs. Während in einigen Kantonen spezielle Schalter Änderungen am Zertifikat vornehmen, kann man das Dokument in anderen Kantonen mittels Online-Formular anpassen lassen. In den Kantonen Bern, Graubünden und Appenzell Ausserrhoden gibt es zwei unterschiedliche Regelungen, je nach dem, wo sich jemand impfen liess.

Im Fall der Betroffenen aus dem Kanton Basel-Stadt heisst es von der zuständigen Medienstelle, da sei leider etwas falsch gelaufen. Die Auskunft der Hotline hätte so nicht gegeben werden dürfen. Seit letzter Woche seien im kantonalen Impfzentrum spezielle Schalter eröffnet worden, bei denen man sich zusammen mit einer gültigen ID melden könne.

LU, OW und GR: Bund druckte fehlerhafte Zertifikate

Dem Bund ist beim Drucken der Covid-Zertifikate für Genesene in den Kantonen Luzern, Obwalden und Graubünden sowie von Zertifikaten für Geimpfte im Kanton Luzern offenbar ein Fehler unterlaufen. In einigen Zertifikaten wurden Doppelnamen falsch geschrieben. Die betroffenen Personen sollten in den nächsten Tagen automatisch ein neues, korrektes Zertifikat erhalten.

Tipp: Die persönlichen Angaben auf dem Covid-Zertifikat sollten unbedingt mit den Angaben im Pass oder der ID übereinstimmen. So vermeidet man mögliche Schwierigkeiten bei der Überprüfung des Zertifikats. Am besten melden sich Betroffene mit einem falschen Zertifikat an jenem Ort, an dem sie sich impfen liessen.

So handhaben diese Kantone die Korrektur:

Appenzell Ausserrhoden Box aufklappen Box zuklappen Bei fehlerhaften Daten müssen sich die Personen dort melden, wo sie geimpft wurden. Falls dies bei einem Hausarzt war, dann dort. Falls man sich in einem der beiden Impfzentren in AR (Heiden oder Herisau) hatte impfen lassen, dann muss man sich bei der Zentralstelle Zertifizierung AR melden. Entweder per E-Mail an zertifizierung@ar.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster oder telefonisch unter 071 353 62 32.

Basel-Stadt Box aufklappen Box zuklappen Es kommt auf die Art des Zertifikats an. Primär sollte man sich an den Aussteller wenden. Im Impfzentrum werden Schalter sowohl durch das Impfzentrum als auch durch das Gesundheitsdepartement bedient. Dort können die Umstände vor Ort geklärt und neue Zertifikate ausgestellt werden.

Bern Box aufklappen Box zuklappen Wer sich in einem Impfzentrum hat impfen lassen, kann sich schriftlich mit Angabe des Namens, Telefonnummer, Impfzentrum, Registrierungscode und/oder Krankenkassenkartennummer bei online.gsi@be.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster melden. Bei Anpassungen, die Namen oder Geburtsdatum betreffen, wird zudem zwingend eine Kopie der ID/Pass benötigt. Wer sich beim Hausarzt, Apotheker oder im Spital hat impfen lassen, muss sich direkt dort melden.

Graubünden Box aufklappen Box zuklappen Name und Geburtsdatum können über die Hotline 081 254 16 00 oder die E-Mail-Adresse impfung@amz.gr.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster geändert werden. Allerdings können lediglich die Personen im kantonalen System gesucht werden, die in Impfzentren geimpft wurden. Alle andern wenden sich direkt an den Impfort (Arztpraxis oder Apotheke). Bei Personen, die nicht in Impfzentren geimpft wurden und nicht die Möglichkeit haben, ihr Zertifikat am Impfort anpassen zu lassen, wird per E-Mail (impfung@amz.gr.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster) der Impfnachweis und eine Kopie vom Ausweis benötigt, um ein Zertifikat neu zu erstellen.

Luzern Box aufklappen Box zuklappen Wer ein Zertifikat beispielsweise wegen einem falsch gedruckten Geburtsdatum nachbestellen möchte, kann dafür ein Online-Formular benützen. Für die Ausstellung eines Zertifikats per Online-Formular braucht es den Nachweis der Genesung oder der vollständigen Impfung. www.lu.ch/covid_zertifikat, Link öffnet in einem neuen Fenster.

St.Gallen Box aufklappen Box zuklappen Wer die persönlichen Eingaben im Zertifikatsantrag nicht richtig eingegeben hat, kann sich schriftlich bei der kantonalen Corona-Infoline melden. Ein Kontaktformular ist auf der Website aufgeschaltet. Ein neues, korrigiertes Zertifikat kommt auf demselben Weg zu den Personen wie das ursprüngliche.

Zürich Box aufklappen Box zuklappen In Zürich kann man Fehler via Online-Formular, Link öffnet in einem neuen Fenster korrigieren lassen. Dafür ist eine digitale Kopie oder ein Foto eines amtlichen Ausweises notwendig.