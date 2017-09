Die Sturmvorbereitungen im Sunshine State laufen auf Hochtouren. Es gibt Hamsterkäufe. Zwei AKWs werden abgeschaltet. Es könnte der bisher schlimmste Sturm werden, sagt Gouverneur Rick Scott.

Das Wichtigste in Kürze

Es gilt als wahrscheinlich, dass «Irma» am Samstagabend (Ortszeit) auf den US-Staat Florida trifft.

Floridas Gouverneur Rick Scott hat die Einwohner zu äusserster Vorsicht aufgerufen: «Wartet nicht! Dies ist kein Sturm, den man aussitzen kann.» Scott.

Laut Scott muss davon ausgegangen werden, dass grosse Teile Floridas und beide Küsten betroffen sein könnten.

In Erwartung des Hurrikans kommt es zu Hamsterkäufen. Viele Tankstellen sind ausverkauft. Tanklastzüge werden von der Polizei eskortiert, um sie schneller zum Ziel zu führen.

Der Energieversorger Florida Power & Light nimmt vorsorglich zwei Atomkraftwerke vom Netz.

Lange Schlangen in Baumärkten und Lebensmittelläden

Örtlichen Medien zufolge bildeten sich lange Schlangen vor den Supermärkten. In Baumärkten sei zudem die Nachfrage nach Sperrholz und Batterien riesig.

Im Ort Doral bei Miami gab ein Einzelhändler Sandsäcke kostenlos aus. Nachdem diese zur Neige gegangen waren, erhielt laut «NBC» jeder, der einen Sack mitbrachte, den Sand kostenfrei. Angesichts der teils knapp werdenden Grundnahrungsmittel zeigten sich manche Anwohner verärgert über hohe Preise.

Zwei Atomkraftwerke werden sicherheitshalber abgeschaltet

Der Energieversorger Florida Power & Light nimmt wegen des heranziehenden Wirbelsturms «Irma» vorsorglich zwei Atomkraftwerke vom Netz. «Wir werden sie sicher herunterfahren», sagte Unternehmenssprecher Rob Gould am Donnerstag (Ortszeit). Die Atomkraftwerke Turkey Point und St. Lucie liegen an der Atlantikküste Floridas rund sechs Meter über dem Meeresspiegel. Florida Power & Light ist eine Tochter des börsennotierten Konzerns NextEra Energy.

Spur der Verwüstung auf dem Weg nach Norden

Durch den Hurrikan «Irma» kamen mindestens vier Menschen auf den Amerikanischen Jungferninseln ums Leben. Das teilten Behördenvertreter des zu den USA gehörenden Gebiets am Donnerstag (Ortszeit) mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Zuvor waren mindestens sieben Menschen durch den Wirbelsturm getötet worden, der bereits verheerende Zerstörungen auf den Ferieninseln Saint-Martin, Saint Barthélemy und Barbuda anrichtete. Durch die Wucht des Hurrikans wurde ein Grossteil der Häuser zerstört, die Versorgung mit Strom, Trinkwasser und Benzin brach zusammen.

Hurrikan «Irma» bringt Tod und Zerstörung 3:56 min, aus 10vor10 vom 7.9.2017

Hurrikan «Jose» folgt

Auch nach «Irma» droht weitere Gefahr für die Region. Auf dem Atlantik formte sich bereits der nächste Hurrikan. «Jose» befindet sich zwar zunächst noch mitten auf dem Meer und ist verhältnismässig schwach. Allerdings könnte er am Freitag deutlich an Stärke gewinnen und später auf den Bereich der nördlichen Antillen treffen, wo «Irma» bereits mehrere Menschen in den Tod riss.

Im Golf von Mexiko war der Hurrikan «Katia» unterwegs. Der Sturm sollte voraussichtlich weiter in Richtung der mexikanischen Küste ziehen, er könnte sich aber zu einem tropischen Tief abschwächen.