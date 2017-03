Bestangezogener Mann

Jeroen van Rooijen, 1970 in der Ostschweiz geboren, absolvierte die Ausbildung zum Modegestalter und zeichnete Kollektionen für Jelmoli. Bei der NZZ am Sonntag leitete er bis 2010 den Stilbund. 2016 kürte das deutsche Magazin GQ Jeroen van Rooijen zum «bestangezogenen Mann in der Schweiz».