Edward Lodewijk «Eddie» van Halen ist mit 65 Jahren an Krebs verstorben. Dies teilte sein Sohn mit.

Der niederländisch-US-amerikanische Rockmusiker war einer der stilprägendsten und einflussreichsten Gitarristen des Rocks.

Zusammen mit seinem Bruder Alex war er Gründungsmitglied der Hard-Rock-Band Van Halen.

Legende: imago images

«Ich kann nicht glauben, dass ich das schreiben muss, aber mein Vater, Edward Lodewijk Van Halen, hat seinen langen und mühsamen Kampf gegen Krebs heute Morgen verloren», schrieb sein Sohn Wolfgang Van Halen am Dienstag auf Twitter.

Edward van Halen wurde 1955 in den Niederlanden geboren und zog als Kind mit seinen Eltern in die USA. Dort spielte er Klavier und begann neben Schlagzeug auch Gitarre zu lernen. Zusammen mit seinem Bruder gründeten sie Anfangs der 1970er Jahre eine Band – Jahre später folgte mit dem selbstbetitelten Debütalbum Van Halen (1978) ein kometenhafter Aufstieg zu einer der am besten bezahlten Liveband und machte Eddie van Halen über Nacht zu einem der bekanntesten Gitarristen.

In den letzten Jahren hatte er sich von einer Krebserkrankung erholt. Doch nun erlag der Ausnahmegitarrist einem neuerlichen Krebsleiden.