Waldbrände in Spanien ausser Kontrolle: Mitten in der Hitzewelle hat ein Brand tausende Hektaren Wald zerstört. Trotz des Einsatzes von hunderten Feuerwehrleuten und mehreren Löschflugzeugen ist das Feuer nach Behördenangaben weiter ausser Kontrolle. Hohe Temperaturen und starke Winde fachten die Flammen immer wieder an.

Legende: Das Feuer wütet in der katalonischen Provinz Tarragona. SRF

Bis das Feuer gelöscht sei, könnten 20'000 Hektar betroffen sein, sagte der katalanische Innenminister. Er sprach vom schlimmsten Waldbrand in Katalonien seit 20 Jahren.

Auslöser war möglicherweise ein Misthaufen auf einem Bauernhof gewesen, der sich in der Gluthitze derart aufgeheizt hatte, dass er regelrecht explodiert ist und dabei Funken erzeugte. Nach Angaben der Regionalregierung wurden 30 Menschen in Sicherheit gebracht.

Legende: Die Feuerwehr konnte den Brand und die starke Rauchentwicklung bisher nicht eindämmen. Keystone

Buschbrand bei Athen: Auch in der Nähe des Hafens Lavrio im Osten der griechischen Hauptstadt Athen ist ein grosser Buschbrand ausgebrochen. Starke Winde und die langanhaltende Trockenheit erschweren die Löscharbeiten.

Wegen der starken Rauchbildung musste ein kleines Flüchtlingslager evakuiert werden.

Tempo 80 auf Tessiner Strassen: Der Südkanton begrenzt vorübergehend die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 80 km/h. Das Geschwindigkeitslimit gilt für die A2 zwischen Chiasso und Taverne und auf der A394 zwischen Mendrisio und Gaggiolo.

Die Hitze der vergangenen Tage und die starke Sonneneinstrahlung führten zu einer Verschlechterung der Luftqualität, begründen die Behörden ihren Entscheid.

Am schlechtesten war die Luft am Mittwoch in Chiasso: Dort lagen die Ozonwerte bei 296 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m3) – der Schwellenwert liegt bei 240 μg/m3. Auch in Mendrisio wurden über 260 μg/m3 gemessen.

Legende: Auf der Autobahn A2 in Chiasso herrscht nun Höchstgeschwindigkeit 80. Keystone

Mehr Notfälle: Einige Notfallstationen von Schweizer Spitälern haben während der Hitzewelle vermehrt mit Herz-Kreislauf-Patienten zu tun. Vor allem ältere Menschen kämpfen mit Dehydrierung und anderen Hitzesymptomen. Dies zeigt eine Umfrage der Nachrichtenagentur SDA in mehreren Kantonen.

«Es gibt Patienten jeden Alters, die wegen der Hitze in den Notfall am Unispital Zürich kommen», sagt eine Sprecherin. Sie litten vor allem an Hitzeerschöpfung, also Schwäche, Schwindel oder Kreislaufkollapsen. Trotz einiger Notfälle beherzige die Bevölkerung die Ratschläge der Behörden. Sie tränken ausreichend und setzten sich nicht unnötig der Hitze aus.

Tiertransporte in Frankreich vorerst verboten: Das Landwirtschaftsministerium begründete den Entscheid damit, weil man wegen der Hitze die Tiere zurzeit nicht in Zügen und Lastwagen lassen könne. Das Verbot bleibt vorerst in Kraft. Man werde in der kommenden Woche neu entscheiden, erklärte der Landwirtschaftsminister.

In Frankreich erwarten Meteorologen regional mehr als 40 Grad. In Paris hat es erneut Fahrverbote gegeben wegen der hohen Ozonbelastung.