Das Wichtigste in Kürze

Hurrikan «Irma» ist in der Nacht über die Karibik getost und hat mindestens 17 Menschen das Leben gekostet.

Inzwischen wurde der Wirbelsturm vom Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA auf die zweithöchste Stufe (4) herabgestuft.

Aktuell zieht der Sturm mit Windgeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde in Richtung Florida und Georgia.

Die dortigen Behörden forderten mehr als 400'000 Menschen zum Verlassen ihrer Häuser auf.

Als Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde hatte «Irma» zuvor schwere Zerstörungen auf mehreren Karibikinseln angerichtet.

Saint-Martin: Die zwischen den Niederlanden und Frankreich geteilte Insel wurde von «Irma» schwer getroffen. Der französische Teil sei «zu 95 Prozent zerstört», zitierte die britische Zeitung «Guardian» einen örtlichen Beamten. Es gebe keinen Strom, ein Grossteil der Strassen sei unpassierbar. Der französische Innenminister Gérard Collomb bezifferte die Zahl der Toten dort und in den anderen französischen Überseegebieten auf acht. 23 Menschen seien verletzt worden.

Puerto Rico: Auf der zu den USA gehörenden Insel Puerto Rico und den amerikanischen Jungferninseln starben insgesamt sieben Menschen. Bis zu neun Meter hohe Wellen schlugen über die Insel. Mehr als eine Million Menschen seien ohne Strom. Es wird erwartet, dass die Zahl der Toten weiter steigt, da hinter «Irma» bereits der nächste Hurrikan «José» heranzieht.

Haiti: In Haiti verursachte der Hurrikan weniger Schäden, als zunächst befürchtet worden war. Hätte «Irma» einen südlicheren Weg eingeschlagen, wäre es zur Katastrophe gekommen», sagte Martin van de Locht, Leiter der Internationalen Programme von World Vision. Zwei Menschen wurden in der Hafenstadt Cap-Haïtien verletzt, als ein Baum auf ihr Haus stürzte.

Bahamas: Über die südlichen Ausläufer der Inselgruppe zog der Hurrikan am frühen Freitagmorgen. Der Premierminister der Bahamas, Hubert Minnis, sagte dem «Guardian», die Regierung habe sechs Inseln im Süden der Inselgruppe komplett geräumt. Es sei die grösste Evakuierung in der Geschichte der Bahamas gewesen.

Kuba: Bis Samstag soll das Zentrum von «Irma» nun über das Meer an der Nordküste Kubas entlangwandern. An der bei Touristen beliebten Küste werden Gäste in Sicherheit gebracht, Anwohner des Gebiets wurden aufgerufen, ins Innere der Insel zu ziehen.