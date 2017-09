In Erwartung des Hurrikans «Irma» wappnen sich viele Menschen in Florida mit Hamsterkäufen.

An Dutzenden Tankstellen sei der Treibstoff bereits ausverkauft. So würden etwa Tanklastzüge von Polizeieskorten begleitet, um sie schneller zum Ziel zu führen.

Auf einer Website können sich Anwohner informieren, wo aktuell Sprit verfügbar ist – mehr als die Hälfte der angezeigten Stationen war am Donnerstagnachmittag rot markiert.

Es gilt als wahrscheinlich, dass «Irma» am Samstagabend (Ortszeit) auf den US-Staat Florida trifft.

Floridas Gouverneur Rick Scott rief die Einwohner des Bundesstaates zu äusserster Vorsicht auf. «Wartet nicht! Dies ist kein Sturm, den man aussitzen kann», sagte Scott. Man müsse davon ausgehen, dass grosse Teile Floridas und beide Küsten betroffen sein könnten.

Lange Schlangen in Baumärkten und Lebensmittelläden

Örtlichen Medien zufolge bildeten sich lange Schlangen vor den Supermärkten. In Baumärkten sei zudem die Nachfrage nach Sperrholz und Batterien riesig.

Im Ort Doral bei Miami gab ein Einzelhändler Sandsäcke kostenlos aus. Nachdem diese zur Neige gegangen waren, erhielt laut «NBC» jeder, der einen Sack mitbrachte, den Sand kostenfrei. Angesichts der teils knapp werdenden Grundnahrungsmittel zeigten sich manche Anwohner verärgert über hohe Preise.

Hurrikan «Irma» bringt Tod und Zerstörung

Hurrikan «Jose» folgt

Auch nach «Irma» droht weitere Gefahr für die Region. Auf dem Atlantik formte sich bereits der nächste Hurrikan. «Jose» befindet sich zwar zunächst noch mitten auf dem Meer und ist verhältnismässig schwach. Allerdings könnte er am Freitag deutlich an Stärke gewinnen und später auf den Bereich der nördlichen Antillen treffen, wo «Irma» bereits mehrere Menschen in den Tod riss.

Im Golf von Mexiko war der Hurrikan «Katia» unterwegs. Der Sturm sollte voraussichtlich weiter in Richtung der mexikanischen Küste ziehen, er könnte sich aber zu einem tropischen Tief abschwächen.