In den USA wird der Tag heute für wenige Minuten zur Nacht. Es gibt gespenstische Phänomene zu beobachten.

Die All-American-Sonnenfinsternis

In den USA heisst sie schon jetzt die «Great American Eclipse», von keinem anderen Land wird man die heutige totale Sonnenfinsternis beobachten können. Millionen von Amerikanern werden ihre Schutzbrille aufsetzen, in die Sonne starren und warten, bis sich der Mond davor schiebt.

Wer eine komplett bedeckte Sonne sehen will, muss am richtigen Ort stehen. Der Landstreifen, von dem aus die totale Sonnenfinsternis zu sehen ist, ist nur etwas über 100 Kilometer breit. Bewohner der Städte Nashville oder Kansas City können das seltene Phänomen von zu Hause aus geniessen.

Die totale Sonnenfinsternis wandert von der mittleren West- zur mittleren Ost-Küste der USA. Das heisst aber nicht, dass man in New York gar nichts davon mitbekommt. Der Mond wird da die Sonne einfach nur zu knapp 70 Prozent überlappen. Die Abstufungen auf der Karte zeigen, wo der Mond die Sonne wie fest bedeckt.

Das gibt's während der totalen Sonnenfinsternis zu beobachten

Diamantring-Effekt: Die Sonne scheint wegen der rauen und kraterübersäten Mondoberfläche an gewissen Stellen hindurch und an anderen nicht. Das führt dazu, dass 10 bis 15 Sekunden vor der totalen Sonnenfinsternis die letzten Sonnenstrahlen nochmals besonders stark aufscheinen. Zusammen mit der Sonnenkorona rund um den Mond sieht dies aus, als würde ein Diamantring funkeln.

Perlschnur-Effekt: Während sich der Mond weiter vor die Sonne schiebt und der Diamantring-Effekt verschwindet, erscheint für wenige Sekunden die sogenannte Perlschnur. Das sind einzelne, perlenähnliche Lichtschleier; auch sie entstehen aufgrund der Mondkrater. Der Perlschnur- und der Diamantring-Effekt wiederholen sich nach der totalen Sonnenfinsternis.

Sonnenkorona: Sobald der Mond die Sonne komplett bedeckt, umschimmert ihn ein geschlossener Strahlenkranz. Die Sonnenkorona, die äusserste Atmosphäre der Sonne, wird sichtbar. Sonst lässt sich diese nur durch spezielle astronomische Instrumente beobachten.

Wann und wo findet die nächste totale Sonnenfinsternis statt?

Schweizer, die eine totale Sonnenfinsternis von zuhause aus beobachten wollen, müssen sich gedulden. Erst am 3. September 2081 ist das «schwarze Loch» im Himmel von der Schweiz aus zu sehen.

In Europa schiebt sich der Mond das nächste Mal am 12. August 2026 komplett vor die Sonne. Dann kommen die Isländer und Spanier in den Genuss einer totalen Sonnenfinsternis.

Wer bereit ist, für ein eindrückliches Erlebnis auch weitere Wege auf sich zu nehmen, kann in zwei Jahren nach Südamerika reisen. Am 2. Juli 2019 kommt es in Chile und Argentinien zur nächsten totalen Sonnenfinsternis.