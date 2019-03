Redcode simuliert das Programmier-Computerspiel «Corewars, Link öffnet in einem neuen Fenster». Infizierte Nutzer schauen einem fiktiven «Corewars» zu, in dem zwei Programme um die Kontrolle eines Computers kämpfen, Big Butt Gasso und Himmler Fewster. Redcode ist die Programmiersprache, die in Corewars verwendet wird. Der Virus aktiviert sich jeweils am 1. Januar.