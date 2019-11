Der weltberühmte Markusplatz in Venedig wurde am Freitagnachmittag wieder geöffnet.

Wegen eines erneuten Anstiegs des Hochwassers war er vorübergehend gesperrt worden.

Bürgermeister Luigi Brugnaro richtete ein Spendenkonto für seine Stadt ein.

«Ich bin gezwungen, den Platz zu schliessen, um gesundheitliche Risiken für die Bürger zu vermeiden», hatte Brugnaro die Schliessung begründet.

Angesichts der massiven Hochwasserschäden richtete er ein Spendenkonto für seine Stadt ein und warb um finanzielle Unterstützung aus dem In- und Ausland. «Venedig, ein einmaliger Ort, ist das Erbe aller. Dank Ihrer Hilfe wird Venedig in neuem Glanz erstrahlen», so der Bürgermeister.

Die Sperrung des Markusplatzes sei «ein Desaster», erklärte Brugnaro. Am Vortag waren noch Touristen in Gummistiefeln durch das Wasser vor dem Markusdom gewatet. Nach einem Rückgang am Donnerstag stieg der Wasserpegel am Freitag aber wieder an und erreichte am Mittag mit 1.54 Meter seinen Tageshöchststand. Für die kommenden Tage wurden niedrigere Wasserstände vorausgesagt.

Hochwasser in Venedig Bild 1 / 12 Legende: Seit dem Freitagnachmittag darf der Markusplatz wieder betreten werden. Der Wasserpegel stieg am Freitag auf 1.54 Meter, nachdem er am Donnerstag zurückgegangen war. Keystone Bild 2 / 12 Legende: In vielen Geschäften, wie hier in dieser Bücherei, haben die Fluten schwere Schäden hinterlassen. Keystone Bild 3 / 12 Legende: Geschäftsleute sollen bis zu 20'000 Euro Soforthilfe für Flutschäden erhalten, Privatleute bis zu 5000 Euro. Keystone Bild 4 / 12 Legende: Nicht per Gondel, sondern mit dem Gummiboot bewegen sich diese Jugendlichen in der Lagunenstadt fort. In den kommenden Tagen soll der Pegel sinken. Keystone Bild 5 / 12 Legende: Wo sonst Touristenmassen auf Einlass in den Markusdom und andere Sehenswürdigkeiten warten, herrscht am 15. November gähnende Leere. Venedigs Bürgermeister hat den Markusplatz sperren lassen. Keystone Bild 6 / 12 Legende: Die Touristen müssen den Rückzug antreten. Keystone Bild 7 / 12 Legende: Manch einer hält seinen Ausflug in die überschwemmte Lagunenstadt mit dem Smartphone fest. Keystone Bild 8 / 12 Legende: Bei dem Wetter hat kaum ein Tourist Lust, mit einer Gondel durch die Kanäle der Stadt zu schaukeln. Keystone Bild 9 / 12 Legende: Das Hochwasser in Venedig ist das schwerste seit 53 Jahren. Einige Touristen nehmen es mit Humor. Keystone Bild 10 / 12 Legende: Der Markusdom soll nun auf Schäden untersucht werden. Keystone Bild 11 / 12 Legende: Der Schiffsverkehr in der Lagunenstadt ist extrem eingeschränkt. Keystone Bild 12 / 12 Legende: Das Salzwasser setzt vielen Kunstschätzen wie hier im Markusdom zu. Keystone

Am Nachmittag konnte der Markusplatz wieder betreten werden. In den Cafés der Stadt tranken Menschen ihren Espresso, während sie zentimetertief im Wasser standen. Wie viele andere Kultureinrichtungen teilte das Guggenheim-Museum in Venedig mit, wegen des erneuten Hochwassers doch noch nicht am Freitag wieder zu öffnen.

In der Nacht zu Mittwoch war das Wasser in Venedig auf den höchsten Stand seit mehr als 50 Jahren gestiegen. Es erreichte einen Pegel von 1.87 Metern, so dass rund 80 Prozent der Stadt unter Wasser standen, auch der Markusplatz und die Krypta des Markusdoms. Nur einmal seit Beginn der Aufzeichnungen hatte es ein schlimmeres Hochwasser gegeben: 1966 lag der Pegel bei 1.94 Metern.

Über 50 Kirchen beschädigt

Bürgermeister Brugnaro erklärte, allein am Mittwoch seien Schäden in Höhe von einer Milliarde Euro entstanden. Die Schäden des «Acqua Alta» vom Freitag seien noch nicht eingerechnet. Nach Angaben des italienischen Kulturministers Dario Fanceschini wurden mehr als 50 Kirchen beschädigt. Einige Hotels berichteten, dass wegen des Hochwassers Buchungen für den Jahreswechsel storniert worden seien.

Die italienische Regierung hatte am Donnerstag wegen der Überschwemmungen den Notstand in Venedig verhängt. Das Hochwasser sei «ein Stich in das Herz unseres Landes», sagte Ministerpräsident Guiseppe Conte. Seine Regierung sagte 20 Millionen Euro «für die dringendsten Massnahmen» in der Lagunenstadt zu. Privatleute sollen mit jeweils bis zu 5000 Euro für die Flutschäden entschädigt werden, Geschäftsleute mit bis zu 20'000 Euro.

Salvini fordert eine Milliarde Euro Soforthilfe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Keystone Aufgrund der Überschwemmungen in Venedig hat die italienische Regierung Soforthilfe im Umfang von 20 Millionen Euro versprochen. Doch diese Hilfe wird bereits von Ex-Innenminister Matteo Salvini kritisiert. Was mit Venedig geschehe sei eine Katastrophe, es brauche weit mehr Geld als die 20 Millionen, erklärte er gegenüber dem Privatfernsehsender Canale 5: «Das Parlament in Rom muss parteiübergreifend zusammensitzen und bis zu eine Milliarde Euro freigeben.» Keine Touristen zu sehen Ein Korrespondent des Senders LA 7 hat sich die Geschäfte am Markusplatz angeschaut, auch von innen. Auf den Fernsehbildern sieht man eine teure Kleider-Boutique, mit braunem Wasser am Boden, darüber hängen durchnässte Kleider. Fast alle Geschäfte rund um den Markusplatz seien leer. Kein Verkaufspersonal und keine Touristen seien zu sehen, so der Korrespondent.

Übernächste Woche soll zudem eine Sonderkommission über die «Probleme Venedigs» beraten, wie Conte ankündigte. Dabei soll es seinen Angaben zufolge auch um ein geplantes Anlegeverbot für grosse Kreuzfahrtschiffe und ein umstrittenes Hochwasserschutzsystem namens «Mose» gehen, das die Stadt mit schwimmenden Barrieren schützen soll und bereits seit 2003 in Bau ist.

Seit Jahren wird um «Mose» gestritten, das es eigentlich schon seit Jahren für die Stadt an der Adria geben sollte. Bürokratie, Korruption und Skandale verzögern den Bau allerdings.

In Venedig leben gerade einmal rund 50'000 Menschen. Mit ihren Kanälen und historischen Gebäuden lockt die Stadt jährlich aber 36 Millionen Touristen an. Etwa 90 Prozent von ihnen kommen aus dem Ausland.