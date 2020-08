In Teilen der Schweiz regnet es sehr intensiv. Im Tessin sind in 36 Stunden 230 Millimeter Regen gefallen.

Für das Tessin, Südbünden und das Engadin hat der Bund die höchste mögliche Gefahrenstufe ausgerufen.

Insbesondere in der Nähe von Gewässern und im Strassenverkehr ist Vorsicht geboten, weil der starke Regen Bäche und Flüsse rasch anschwellen lassen kann.

Seit Freitagmorgen regnet es im Tessin und in Teilen des Kantons Graubünden wie aus Kübeln. Besonders hart wurde am Samstagmittag die Magadinoebene getroffen. Dort fielen innert einer Stunde 47 Millimeter Regen. Die 36 Stunden-Niederschlagssumme stieg damit auf 228 Millimeter. Dies entspricht rund 125 Prozent des üblichen Monatsniederschlages in der Magadinoebene im August.

Extrem war der Regen am späten Samstagmorgen auch in Biasca. In 2 Stunden gingen dort 77 Millimeter nieder. Die Gesamtmenge beträgt dort seit Freitagmorgen knapp 170 Millimeter. In der gleichen Grössenordnung liegen die Regenmengen im Raum Locarno.

Aus dem Südkanton werden überflutete Strassen und Murgänge gemeldet. Bilder aus Bissone im Bezirk Lugano zeigten Erdrutsche in Wohngebieten. Am Morgen musste wegen Steinschlags unter anderem auch die Strasse zwischen Locarno und Brissago gesperrt werden.

In Graubünden fiel seit Freitag zum Teil auch sehr viel Regen. Im Bergell waren es bis am frühen Samstagnachmittag 130 Millimeter. Am Freitag war vor allem Südbünden und das Engadin betroffen, am Samstag zog der Regen mehr in die Surselva und weiter nach Glarus Süd und in den südlichen Teil des Kantons St. Gallen. Auch dort wird sich in den kommenden Stunden die Niederschlagsituation verschärfen.

Niederschlagsradar von SRF Wo regnet es wie stark? Erfahren Sie mehr im Niederschlagsradar von SRF Meteo.

Am Sonntag Regen in allen Landesteilen

Bis Sonntagabend soll es denn teilweise stark weiterregnen, wobei der Niederschlag teilweise von heftigen Gewittern begleitet wird. Im Südkanton dürften deutlich über 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Das Bundesamt für Umwelt und die Wetterdienste warnt vor Hochwassern und damit verbundenen Risiken.

Am Samstag liegen vor allem der Süden, die Alpen und der Osten unter einer Luftmassengrenze, an der Starkregen erwartet wird. Am Sonntag sind in allen Landesteilen kräftige Regenschauer und Gewitter möglich.