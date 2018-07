Der Einsatz zur Rettung eines Jugend-Fussballteams und dessen Trainer aus einer thailändischen Höhle hat begonnen.

Die ersten zwei Jugendlichen sind laut lokalen Behörden bereits in Sicherheit.

Der Leiter der Rettungsmission hatte zuvor mitgeteilt, es sei nicht absehbar, wie lange die Rettungsaktion dauern werde.

Die schlechten Wetteraussichten und der Sauerstoffmangel setzen die Einsatzkräfte unter Druck. So soll es in den kommenden Tagen wieder heftige Regenfälle geben. Am Samstagabend gab es bereits neue schwere Regenfälle, was die Dringlichkeit der Rettung verdeutlichte. Am Aufenthaltsort der Gruppe ist der Sauerstoffgehalt in der Luft zudem von 21 Prozent auf 15 Prozent abgesunken.

Teile der Höhle befinden sich ausserdem immer noch unter Wasser. Das bedeutet, dass die Jungen teilweise die Ausrüstung der Sporttaucher benötigen, um voranzukommen. Einsatzleiter Narongsak sagte dazu, in den vergangenen Tagen sei der Wasserpegel in der Höhle aber genügend zurückgegangen – dank der Entwässerungsmassnahmen. So könnten viele Teile zu Fuss passiert werden.

Australische Sanitäter hätten darüber hinaus die Höhle am Sonntag betreten, um den Gesundheitszustand der Jungen zu bewerten. Sie hätten bestätigt, dass die Jugendlichen bereit seien. Ziel sei es, den Einsatz am Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) zu beenden. Er könne sich aber auch bis Montag hinziehen.

Gefährlicher Tauchgang steht bevor

Jeder der Jungen soll derweil von zwei Tauchern begleitet werden. Sie sollen schrittweise herausgebracht werden. Der Weg aus der überschwemmten Tham-Luang-Höhle ist aber selbst für erfahrene Taucher ein kräftezehrender und gefährlicher fünfstündiger Tauchgang.

Für ihre Rettung sollen die 13 Eingeschlossenen in mehrere Gruppen aufgeteilt werden. Dies berichtete die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf Rettungskräfte. So sollen zunächst vier Mitglieder in Begleitung der erfahrenen Höhlentaucher den riskanten und langwierigen Tauchgang beginnen. Zwei weitere Gruppen von jeweils drei Fussballern sollen folgen. Der 25 Jahre alte Betreuer werde demnach bei der letzten Gruppe sein.

Wie gross das Risiko ist, hatte sich am Freitag gezeigt, als ein Taucher der thailändischen Eliteeinheit Navy Seals beim Aufbau der Sauerstoffleitung starb.

Mediencamp wurde geräumt Das nahe des Höhleneingangs platzierte provisorische Mediencamp mit über 1000 thailändischen und ausländischen Journalisten wurde am Sonntag geräumt. Neu ankommenden Reportern wurde der Zugang verwehrt. Sie wurden mit der Ansage, später werde eine Pressekonferenz folgen, zu einem Regierungsgebäude weitergeleitet. Das Gelände werde für den Rettungseinsatz benötigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. «Jeder, der nicht in den Einsatz eingebunden ist, muss die Gegend sofort verlassen», hiess es in einer Lautsprecheransage der Polizei. «Von der Lagebewertung her brauchen wir das Gebiet, um den Opfern zu helfen», hiess es weiter.

Am Samstag wurden überdies zehn weitere Mitglieder des Rettungsteams verletzt, als sie den Berg nach Eingängen von oben in die Höhle absuchten. Dabei stürzte ihr Auto eine Klippe herab. Ihre Verletzungen sind aber offenbar nicht lebensgefährlich.

Schliessen Legende: Die Höhle liegt im bergigen Norden Thailands und ist eine der grössten des Landes. SRF

Seit fast zwei Wochen eingeschlossen

Die Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Fussballtrainer sind seit dem 23. Juni in der überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai eingeschlossen. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest.