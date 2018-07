Höhlendrama in Thailand

Im Höhlendrama von Thailand hat die dritte und letzte Phase der Rettungsmission begonnen.

Die noch verbliebenen fünf Mitglieder der eingeschlossenen Fussball-Mannschaft – vier Buben und ihr Trainer – sollen heute aus der überfluteten Höhle im Norden des Landes geborgen werden.

Am Sonntag sowie am Montag ist es Tauchern gelungen, nach und nach acht Jungen in Sicherheit zu bringen.

Die geretteten Buben sind im Grossen und Ganzen wohlauf.

Legende: Die Einsatzkräfte machen sich bereit, um die letzten fünf Personen aus der Höhle zu bergen. Keystone

«Alle fünf werden auf einmal aus der Höhle gebracht», sagte der Leiter der Rettungsmission bei einer Pressekonferenz.

Derweil bereiteten sich die Einsatzkräfte auf einen dritten Teil ihrer Rettungsmission vor. Spezialtaucher wollen heute einen neuen Versuch unternehmen, auch noch die letzten vier Buben und ihren Trainer aus der überfluteten Höhle im Norden Thailands zu bergen. Diese warten seit 17 Tagen und Nächten auf ihre Rettung.

Zwei Kinder mit Lungeninfekten

Die bislang acht geretteten Jugendlichen sind nach dem Verlassen der Höhle grundsätzlich wohlauf. Die behandelnden Ärzte im Spital der Provinzhauptstadt Chiang Rai berichteten zwar von minderschweren Lungen-Infekten bei zwei Kindern.

Insgesamt seien die jungen Fussballer jedoch bei guter Gesundheit. Keiner habe Fieber. Die ersten vier durften auch schon ihre Familien sehen. Alle acht sollen jedoch eine weitere Woche zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

Wettlauf gegen die Zeit

Die Rettungsaktion, deren dritte Phase heute angelaufen ist, ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Es regnete in der Region an der Grenze zu Burma wieder heftig. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison.

Befürchtet wird, dass durch den Regen das Wasser in der Höhle schnell steigen könnte. Möglicherweise wird am Dienstag deshalb versucht, alle restlichen fünf Eingeschlossenen ins Freie zu holen. Offiziell gab es dafür von Seiten der Behörden keine Bestätigung.

Das Drama dauert bereits seit dem 23. Juni. Das Team aus zwölf Jungen und einem Betreuer war bei einem Ausflug von den Wassermassen überrascht worden.