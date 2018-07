Der Rettungseinsatz zur Bergung eines Fussballteams aus einer thailändischen Höhle ist angelaufen.

Zuvor war auf dem Gelände vor dem Höhleneingang ein Mediencamp geräumt worden.

Weitere Mitglieder des Rettungsteams waren zuvor bei der Erkundung des Geländes verunglückt.

Nachdem mehrere Sporttaucher und Rettungssanitäter zur Höhle gebracht worden waren, hat offenbar die Aktion zur Bergung der eingeschlossenen Jungen und ihres Trainers begonnen.

Einzelheiten zur Rettungsaktion Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind», sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn, der die Aktion auch leitet. «Das Wetter ist gut. Der Wasserstand ist gut. Die Taucher sind bereit. Die Jungen sind körperlich, seelisch und psychisch bereit, herauszukommen.» Bei der Operation soll jeder Junge von zwei Tauchern begleitet werden. Die Jungen sollen nach und nach herausgebracht werden. Die Experten erwarten, dass der Einsatz, der um 10.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) begann, am Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) beendet sein wird. 13 ausländische und fünf thailändische Taucher nähmen an dem Versuch teil, die Gruppe aus der Höhle ins Freie zu holen. Teile der Höhle sind immer noch unter Wasser. Das bedeutet, dass die Jungen für einige Teile Ausrüstung der Sporttaucher benötigen, um voranzukommen. Narongsak sagte weiter, in den vergangenen Tagen sei der Wasserpegel in der Höhle aber genügend zurückgegangen, dank der Entwässerungsmassnahmen. So könnten nun viele Teile zu Fuss passiert werden. Australische Sanitäter hätten die Höhle am Sonntag betreten, um den Gesundheitszustand der Jungen zu bewerten. Sie hätten bestätigt, dass die Jungs bereit seien.

Mediencamp geräumt

Zuvor waren Spekulationen über einen kurz bevorstehenden Start oder eine bereits laufende Rettungsaktion für die zwölf Jungen und ihren Fussballtrainer neu angefacht worden. Das nahe des Höhleneingangs platzierte provisorische Mediencamp mit mehr als 1000 thailändischen und ausländischen Journalisten wurde am Sonntag geräumt.

Neu ankommenden Reportern wurde der Zugang verwehrt. Sie wurden mit der Ansage, später werde eine Pressekonferenz folgen, zu einem Regierungsgebäude weitergeleitet.

«Gegend sofort verlassen»

Das Gelände werde für den Rettungseinsatz benötigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. «Jeder, der nicht in den Einsatz eingebunden ist, muss die Gegend sofort verlassen», hiess es in einer Lautsprecheransage der Polizei. «Von der Lagebewertung her brauchen wir das Gebiet, um den Opfern zu helfen», hiess es weiter. In dem schlammigen Feldlager setzte daraufhin eiliges Packen und Abreisen ein.

Bedingungen für Rettungsversuch «jetzt perfekt»

Der Chef des Rettungseinsatzes, Narongsak Osottanakorn, hatte zuvor mit Blick auf den Wasserstand, das Wetter und die Gesundheit der Jungen gesagt, die Bedingungen für einen Rettungsversuch seien «jetzt und in den kommenden drei oder vier Tagen perfekt». Es müsse eine klare Entscheidung getroffen werden, «was wir tun können».

Am Samstagabend gab es erneut schwere Regenfälle, was die Dringlichkeit der Rettung verdeutlichte.

Zehn Retter bei Autounfall verletzt

Der Weg aus der überschwemmten Tham-Luang-Höhle ist selbst für erfahrene Taucher ein kräftezehrender fünfstündiger Tauchgang. Wie gross das Risiko ist, hatte sich am Freitag gezeigt, als ein Taucher der thailändischen Eliteeinheit Navy Seals beim Aufbau der Sauerstoffleitung starb.

Am Samstag wurden zudem zehn weitere Mitglieder des Rettungsteams verletzt, als sie den Berg nach Eingängen von oben in die Höhle absuchten. Dabei stürzte ihr Auto eine Klippe herab. Ihre Verletzungen sind aber offenbar nicht lebensgefährlich.