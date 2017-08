Welcher Hund ist in der Schweiz am beliebtesten? Nach der nationalen Hundedatenbank «Amicus» ist der Gewinner klar.

Seit Anfang 2016 müssen alle in der Schweiz und in Liechtenstein lebenden Hunde zentral registriert sein. Die Berner IT-Firma Identitas AG betreibt die nationale Hundedatenbank «Amicus» mit 543'596 gelisteten Hunden. Davon sind gut 149'000 Mischlinge. Die Firma hat nun in einer neuen Statistik die aktuell beliebtesten Hunderassen in der Schweiz präsentiert.

Der Gewinner? Er ist klein, hat süsse Glubschaugen und hatte lange einen fixen Platz in Paris Hiltons Handtäschchen: der Chihuahua.

25'500 Exemplare sind davon in der Datenbank registriert. Er übertrumpft damit um rund 600 Exemplaren die langjährige Nummer 1: den Labrador.

Das sind weitere Plätze: