In Thailand sind ein zwölfköpfiges Junioren-Fussballteam und ihr Trainer nach neun Tagen in einer überfluteten Höhle von Rettungsteams lebend entdeckt worden.

Alle 13 Menschen sind unversehrt. Nun werden sie von Ärzten versorgt.

Die Behörden planen, das Wasser aus der Höhle herauszupumpen und die Eingeschlossenen anschliessend zu befreien.

«Unsere Spezialkräfte haben die Menschen wohlbehalten gefunden», berichtete der Provinzgouverneur. «Der Einsatz ist aber noch nicht abgeschlossen. Wir planen, das Wasser aus der Höhle herauszupumpen und sie zu holen.» Ärzte hätten nun Taucher zu den Jungen begleitet, die erst einmal Kraft schöpfen müssten.

«Wir haben ihnen flüssige Energienahrung und das Wichtigste zum Überleben (Survival Kit) mitgebracht», sagte der Provinzgouverneur. «Jemand wird bei ihnen bleiben, bis die Rettung anlaufen kann.» Die Taucher waren mehr als drei Kilometer weit in die Höhle eingedrungen.

Bild 1 / 8 Legende: Seit über einer Woche harren die Angehörigen vor dem Höhleneingang aus. Im Gebet mit buddhistischen Mönchen suchen sie Hoffnung. Reuters Bild 2 / 8 Legende: Einzige Lebenszeichen sind bisher gefundene Fusspuren, Rucksäcke sowie die abgestellten Fahrräder der Vermissten. Keystone Bild 3 / 8 Legende: Die Höhle liegt im bergigen Norden Thailands. Keystone Bild 4 / 8 Legende: In der Regenzeit wird explizit vor dem Betreten der Höhle gewarnt. Seit Tagen werden riesige Wassermengen aus dem System gepumpt. Keystone Bild 5 / 8 Legende: Den thailändischen Behörden mangelt es sowohl an Erfahrung als auch an Ausrüstung zur Bewältigung einer derartigen Situation. Keystone Bild 6 / 8 Legende: Die Verhältnisse sind für die Retter ausserordentlich schwierig. Keystone Bild 7 / 8 Legende: Auch mit Helikoptern wird nach anderen Eingängen in das rund 10 Kilometer lange Höhlensystem gesucht. Reuters Bild 8 / 8 Legende: Mittlerweile sind australische Spezialisten zur Unterstützung eingetroffen. Auch US-Militärangehörige sowie chinesische Höhlenexperten sind vor Ort. Keystone

Die zwölf Fussballspieler im Alter zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer waren am 23. Juni nach einer Trainingseinheit in die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non in der Provinz Chiang Rai eingestiegen. Dort wurden sie dann von einer Sturzflut überrascht.

Vor dem ansteigenden Wasser retteten sie sich, indem sie immer tiefer in die Höhle eindrangen. Funde von Hand- und Fussabdrücken hatten die Hoffnung genährt, die Gruppe könne sich in die tiefliegende Kammer gerettet haben.

Verwinkeltes Höhlensystem

Die Tham-Luang-Höhle in der Nähe der Grenze zu Myanmar und Laos ist etwa zehn Kilometer lang und sehr verwinkelt. Tagelang hatten die anhaltenden Monsunregen die Suche erschwert. Am Sonntag hörte es endlich auf zu regnen. Die Taucher brachten Sauerstofftanks in die Höhle und richteten einen Einsatzstützpunkt im Höhleninneren ein.

Da das Wasser, mit dem die Höhle überflutet worden war, sehr schlammig war, kamen die eingesetzten Höhlentaucher aber nur langsam voran. Vor der Höhle harrten seit mehr als einer Woche Angehörige und Freunde der Fussballspieler aus. Sie hofften auf die Rettung des Teams.

An der Suchaktion in der Provinz Chiang Rai waren etwa 1000 thailändische Einsatzkräfte beteiligt, die von ausländischen Experten unterstützt wurden. Die Suche nach dem Fussballteam beherrschte seit Tagen die Schlagzeilen in Thailand.