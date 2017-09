Hurrikan in der Ostkaribik

Auf den französischen Karibikinseln sollen mindestens zwei Menschen gestorben sein. Dies teilt Frankreichs Regierung mit.

Sturm «Irma» 3:13 min, aus Tagesschau vom 6.9.2017

Auf den Karibikinseln Saint-Barth und Saint-Martin sind durch den Hurrikan «Irma» mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Dies erklärte Annick Girardin, Frankreichs Ministerin für die Überseegebiete.

Staatspräsident Macron hatte zuvor gesagt, die Bilanz werde «hart und grausam» sein.

Der extrem starke Sturm hat bereits erhebliche Schäden angerichtet – aktuell zieht er in Richtung Puerto Rico, Dominikanische Republik und Haiti weiter.

Das Zentrum von «Irma» hat einen Durchmesser von etwa 50 Kilometern. Die Meteorologen meldeten sehr starken Wellengang und Überschwemmungen in Küstengebieten. Für die Insel Guadeloupe hoben die Behörden die Hurrikan-Warnung wieder auf.

Der Regierungschef des Inselstaates St. Kitts und Nevis, Timothy Harris, rief die Einwohner eindringlich dazu auf, bis auf weiteres in ihren Häusern zu bleiben. Der Sturm werde als «sehr gefährlich» eingeschätzt, warnte Harris auf Twitter. «Ich bin sehr dankbar für die vielen Botschaften der Sorge und Fürsorge angesichts von Irma, und ich bete um Gottes Schutz und Gnade.»

Zusatzinhalt überspringen Papst muss «Irma» umfliegen Die Auswirkungen der Naturgewalt «Irma» machten derweil auch dem Oberhaupt der katholischen Kirche einen Strich durch die Rechnung. Die Flugroute des Fliegers, in dem Papst Franziskus von Rom nach Kolumbien unterwegs war, musste geändert werden.

Florida stark gefährdet

«Irma», ein Hurrikan der Stufe 5, ist der stärkste je in dieser Region registrierte Sturm. «Bei einer solchen Geschwindigkeit könnten Sie im Grunde nicht mal mehr atmen, wenn Sie im Wind stehen – sie würden eh wegfliegen», erklärte der Deutsche Wetterdienst der Deutschen Presse-Agentur. Bei solchen Geschwindigkeiten fliegt nicht nur das Dach, sondern das ganze Haus weg. «Es ist desaströs.»

In der Nacht auf Mittwoch traf er bereits bei der kleinen Karibikinsel Barbuda erstmals auf Land.

Immense Schäden und Hamsterkäufe

Die Schäden, welche «Irma» anrichtet sind immens. So berichtete der französische Wetterdienst von heftigen Springfluten und ganzen Küstengebieten, welche überschwemmt sind. Der Sturm habe die Dächer von zahlreichen Häusern fortgerissen. Trotz der höchsten Alarmstufe weigerten sich laut der französischen Ministerin für die Überseegebiete, Annick Girardin, rund 7000 Menschen bis zuletzt, sich in Sicherheit zu begeben.

Der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rossello, setzte die Nationalgarde ein und liess Notunterkünfte für bis zu 62'000 Menschen herrichten. Auf Florida wurden zahlreich Touristen aufgefordert, die Ferieninsel Key West zu verlassen. In Miami Beach bereiteten sich die Menschen mit Hamsterkäufen auf den Sturm vor.

Derweil wächst die Bedrohung durch «Irma» für den US-Bundesstaat Florida. Neuen Berechnungen zufolge liegen grosse Teile Floridas im möglichen Weg des Sturms, wie die US-Wetterbehörde mitteilt. Nach Angaben der Meteorologen ist der Zeitraum von Freitagabend bis Montag kritisch.

Zusatzinhalt überspringen Schlechte Kurse wegen «Irma» Hurrikan «Irma» sorgt bei den Rückversicherern für Nervosität. Dies vor allem, weil kurz nach «Harvey» bereits ein weiterer Sturm mit der Kategorie 5 im Karibikraum unterwegs ist. Die Aktien von Swiss Re und Zurich Insurance geben nach und gehören zu den grössten Verlierern, allerdings halten sich die Abgaben in Grenzen.

Neues Ungemach folgt gerade doppelt

Auf «Irma» könnte direkt ein weiterer schwerer Sturm folgen. Der Tropensturm «José» könne sich am Mittwochabend zu einem Hurrikan entwickeln und am Wochenende die derzeit von «Irma» betroffenen Inseln erreichen, warnte das US-Hurrikanzentrum in Miami.

Bei «José» handelt es sich um das Wettersystem hinter «Irma». Die Windgeschwindigkeiten des Tropensturms erhöhten sich bereits auf fast 95 Kilometer pro Stunde, erklärte das Hurrikanzentrum weiter über Twitter.

Und auch schon das übernächste Tiefdruckgebiet könnte sich zu einem Hurrikan entwickeln. Prognosen zufolge könnte sich der Tropensturm «Katia» zu einem Hurrikan entwickeln und bis Freitagmorgen vor der Küste Mexikos bleiben. Offen bleibt, ob er später auf Land treffen könnte.