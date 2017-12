In Australien, Neuseeland und auf einigen Pazifikinseln hat das neue Jahr bereits begonnen.

Bereits um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) begrüssten als erste die Einwohner der pazifischen Inselstaaten Samoa, Tonga und Kiribati das Jahr 2018. Eine Stunde später feierte Neuseeland Silvester.

Auch Australien ist bereits ins nächste Jahr «gerutscht». In Sydneys Hafengegend hatten sich bereits am Samstag Touristen mit Zelten und Schlafsäcken versammelt, um den besten Blick auf das Riesenfeuerwerk der Stadt mit dem berühmten Opernhaus zu ergattern. Insgesamt wurden 1,6 Millionen Menschen am Hafen erwartet. Um 14 Uhr MEZ war es dann so weit.

Eine der letzten Regionen, in denen das neue Jahr beginnt, ist die Insel Tutuila. Auf der zu Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel begrüssen die Bewohner am Montag um 12 Uhr MEZ das neue Jahr. Gar erst um 13 Uhr beginnt auf den unbewohnten Baker- und Howlandinseln das Jahr 2018.