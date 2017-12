Die Einwohner des Inselstaates Samoa im Pazifik haben bereits das neue Jahr begrüsst.

Um 11.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit begann dort das Jahr 2018.

Lange bevor in Europa die Sektkorken knallen, begrüssen auch Neuseeland und Australien das Jahr 2018. In Sydneys Hafengegend haben sich bereits tausende Menschen versammelt, damit sie um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) den besten Blick auf das Riesenfeuerwerk der Stadt erhaschen können. Insgesamt werden 1,6 Millionen Menschen am Hafen erwartet.

Eine der letzten Regionen, in denen das neue Jahr beginnt, ist die Insel Tutuila. Auf der zu Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel begrüssen die Bewohner am Montag um 12.00 Uhr MEZ das neue Jahr. Gar erst um 13.00 Uhr beginnt auf den unbewohnten Baker- und Howlandinseln das Jahr 2018.