Physikprofessor Johannes Geiss ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Er hatte über 30 Jahre an der Uni Bern gelehrt.

Bei der ersten bemannten Mondlandung war auch ein Schweizer Experiment dabei: Ein Sonnenwindsegel, das die Astronauten noch vor der US-Flagge in den Mondsand steckten.

Einer der Entwickler dieses Experiments, der Physikprofessor Johannes Geiss ist nun im Alter von 93 Jahren gestorben, wie das Berner International Space Science Institut mitteilt.

Geiss wurde 1926 in Deutschland geboren und lehrte später 31 Jahre als Professor für Experimental-Physik an der Universität Bern. Er war an mehreren Raumfahrtmissionen beteiligt.