Es ist mit ziemlicher Sicherheit bereits das beste Interview des Jahres.

Dass man mit Kindern schlecht planen kann, ist bekannt. Aber die Kinder des Südkorea-Experten Robert Kellys haben die Tücken des Homeoffice auf eine neue Ebene gehoben. Und das vor einem grossen Live-Publikum.

Während der Professor in den BBC News per Live-Schaltung von zu Hause aus über die Proteste in Südkorea spricht, stürmen die Kinder eins nach dem andern ins Büro. Trotz des kompletten Chaos im Hintergrund schafft er es, die Miene des Experten zu halten.