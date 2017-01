In Westafrika kam es 2014/2015 zum bisher grössten Ebolafieber-Ausbruch in der Geschichte. In den hauptsächlich betroffenen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone erkrankten mehr als 28'000 Menschen, mehr als 11'000 starben, berichtet das Robert Koch Institut.



Erstmals waren damals Länder grossflächig von Ebolafieber betroffen: In Guinea, Sierra Leone und Liberia trat die Krankheit in fast allen Provinzen, auch in grossen Städten mit Flug­hafen-Anbindung auf. Nach dem Höhepunkt des Ausbruchs im Herbst 2014 ist die Zahl der Neuinfektionen im Laufe des Jahres 2015 kontinuierlich gefallen.