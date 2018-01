Die Technologie basiert auf neuronalen Netzen. Diese Netze versuchen, ein Gehirn zu imitieren. Beispiel: Ein Netzwerk soll lernen, was ein Hund ist. Hierfür wird es mit Fotos von Hunden gefüttert – aber auch mit Fotos von anderen Tieren. Die Bilder werden durch die Ebenen des neuronalen Netzes geschleust.



Das System lernt, welche Merkmale einen Hund ausmachen. Da das Netzwerk zunächst errät, was ein Hund sein könnte, müssen ihm in der Lernphase gesagt werden, ob seine Resultate richtig oder falsch sind. Dank diesem Fehler-Feedback passt das Netz selbstständig seine Verbindungen an. Es optimiert sich selbst. Nach Abschluss des Trainings kann das neuronale Netz Fotos erkennen, die vorher nicht im Training vorkamen.