Mit dieser Neuigkeit haben die Skirennfahrerin und der Nati-Spieler alle überrascht. Die beiden haben sich am 11. Juli 2018 in Lugano das Ja-Wort gegeben. «Wir haben uns für eine intime Zeremonie im Beisein unserer Familien und engsten Freunde entscheiden. Wir sind überglücklich!», verraten Lara Gut (27) und Valon Behrami (33) gegenüber «Glanz & Gloria».

Zuvor hatte das Paar die Heirat auf ihren Social-Media-Kanälen verkündet. Lara schreibt unter das Hochzeitsbild: «11. Juli 2018. Du und ich, unsere Familien und engsten Freunde um uns, Heimatgefühle .... Ich hätte mir keinen besseren Weg vorstellen können, um Ja zu sagen.»

Am 18. März 2018 hatte Lara Gut die Beziehung öffentlich gemacht, als sie Behrami in einem Facebook-Post eine Liebeserklärung machte. Das erste gemeinsame Foto folgte zwei Monate später auf Instagram. Danach hat man die beiden immer wieder zusammen gesehen. Unter anderem begleitete Lara Gut ihren Valon Berahmi an die WM-Spiele nach Russland.