Überflutete Strassen, geschlossene Flughäfen und evakuierte Spitäler: Sturm «Harvey» hat die texanische Millionenmetropole Houston ins Chaos gestürzt. Auch im Teilstaat Louisiana drohen verheerende Überschwemmungen.

Sturm «Harvey» hat Texas fest im Griff 1:44 min, aus Tagesschau am Mittag vom 29.8.2017

Der Wirbelsturm «Harvey» und starke Regenfälle haben in Südtexas für dramatische Zustände gesorgt.

Offiziell bestätigt sind bisher drei Tote, US-Medien berichten von mehr.

Neben Texas bereiten sich nun auch die Einwohner des Nachbarstaates Louisiana auf das Schlimmste vor, in New Orleans bleiben die Schulen geschlossen.

Präsident Trump will das Flutgebiet am Abend (MEZ) besuchen.

Hurrikan «Harvey» wütet weiter im Süden der USA – eine Entspannung ist im von Überschwemmungen Texas nicht in Sicht. Die Küstenwache sprach von mehr als 3000 Menschen, die allein am Montag aus den überschwemmten Gebieten gerettet worden seien. Nach Einschätzung der Behörden könnte der Sturm in dem Bundesstaat bis zu 30'000 Menschen vorübergehend obdachlos machen.

Infrastruktur von Houston zusammengebrochen

Einschätzung von SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen

Die Rettungsmannschaften konzentrierten sich darauf, in Gefahr geratene Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Teams gingen mit Booten und Hubschraubern vor, die Infrastruktur in und um Houston ist weitgehend zusammengebrochen.

Der internationale Flughafen der Stadt ist bis auf Weiteres geschlossen. Viele Strassen und Autobahnen sind unpassierbar, der Unterricht in den Schulen wurde abgesagt, zwei Spitäler mussten evakuiert werden.

Innerhalb von 15 Stunden wurden in Houston 56'000 Notrufe registriert – sieben Mal mehr als üblich. Tausende von Menschen sind auf der Flucht.

Die städtische Katastrophenschutzbehörde forderte die Einwohner auf, sich aufs Dach zu retten, wenn das oberste Stockwerk ihres Hauses nicht mehr sicher sei. Die Stadt bot öffentliche Gebäude als Notunterkünfte für Menschen an, deren Häuser überflutet wurden.

In New Orleans bleiben Schulen und Ämter geschlossen

Auch im Nachbarstaat Louisiana werden in den kommenden Tagen heftige Ausmasse befürchtet. In New Orleans bleiben Schulen und Behörden geschlossen, das ordnete die Verwaltung der grössten Stadt des US-Teilstaates an.

Bürgermeister Mitch Landrieu empfahl den Bewohnern, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Trinken und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig haben. Über die Woche sollten rund 25 Zentimeter Regen in der Region fallen. Gouverneur John Bel Edwards sagte, Louisiana stehe das Schlimmste aller Wahrscheinlichkeit nach noch bevor.

«Es wird schlimmer»

Der texanische Gouverneur Greg Abbott sagte, auch nach der Herabstufung von «Harvey» zu einem Tropensturm verschlimmere sich die Lage in den betroffenen Gebieten weiter. Die Zustände seien «schlecht und werden schlimmer».

Hurrikan «Harvey» ist ein aussergewöhnlicher Sturm

Nach dem Abflauen des Sturms droht die Gefahr nicht mehr durch Windböen, sondern durch die massiven Regenfälle, die sich über Texas ergossen. Der Nationale Wetterdienst der USA gab eine dramatische Warnung heraus: Die Auswirkungen des Sturms seien «beispiellos» und überstiegen «alle Erwartungen».

Trump reist ins Krisengebiet

«Harvey» hatte Texas am Freitagabend (Ortszeit) als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie erreicht. Es war der stärkste Wirbelsturm seit zwölf Jahren, der das US-Festland traf. Bisher wurden drei Tote von den Behörden bestätigt.

« Wir werden das überstehen. Wir werden gestärkt daraus hervorgehen. » Donald Trump

US-Präsident

US-Präsident Donald Trump reist am Abend (MEZ) nach Texas, wo im Grossraum Houston nach heftigen Regenfällen grosse Gebiete unter Wasser stehen. Er sagte den Betroffenen rasche Hilfe zu und beschwor den Zusammenhalt der Bevölkerung. Der Präsident sprach den Menschen Mut zu: «Wir werden das überstehen. Wir werden gestärkt daraus hervorgehen und glaubt mir, wir werden grösser, besser, stärker sein als jemals zuvor.»