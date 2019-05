Bei einem Schiffsunglück auf der Donau in Budapest sind am späten Mittwochabend mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als ein Dutzend Passagiere werden noch vermisst.

Zwei Schiffe waren aus bisher ungeklärten Gründen miteinander kollidiert.

In das Schiffsunglück ist ein grosser Luxusdampfer unter Schweizer Flagge involviert.

Der verhängnisvolle Zusammenstoss ereignete sich am Mittwoch um 21:05 Uhr, erklärte die ungarische Polizei. Unter der Margaretenbrücke sei das kleine Ausflugsschiff «Hableany» vor das grössere Kreuzfahrtschiff gebogen, wodurch es zu der Kollision kam. Das kleinere Schiff kenterte und ging «binnen sieben Sekunden» unter, so die Polizei.

Bei dem Kreuzfahrtschiff handelte es sich um die «Viking Sigyn», die unter Schweizer Flagge fährt. Die «Viking Sigyn» gehört den Viking River Cruises mit Sitz in Basel.

Sieben Menschen sterben

Beim Unglück sind mindestens sieben Passagiere aus Südkorea ums Leben gekommen. Nach 21 weiteren Menschen an Bord der «Hableany»- unter ihnen 19 Südkoreaner und zwei ungarische Besatzungsmitglieder – wurde am Donnerstag weiterhin gesucht, wie Behördenvertreter an einer Pressekonferenz in Budapest erklärten.

Sieben Menschen – alle Südkoreaner – konnten unmittelbar nach der Katastrophe aus dem Wasser gerettet werden. Sie wurden wegen Unterkühlung in Budapester Spitälern behandelt, wie ein Sprecher des Rettungsdienstes sagte.

Keine Angaben über Schweizer Opfer

Wie eine Sprecherin von Viking River Cruises mitteilte, kamen weder Passagiere noch Crew der «Viking Sigyn» zu Schaden. Das Unternehmen kooperiere mit den Behörden.

Dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten lagen am Donnerstagmorgen keine Angaben über allfällige Schweizer Opfer vor.

Legende: Das Hotelschiff Viking Sigyn, welches unter Schweizer Flagge fährt, soll in die Kollision mit dem Ausflugsboot verwickelt sein. Das Schiff liegt auf der Donau vor Anker. Keystone

Gefährliche Wendemanöver

Wie die Polizei weiter informierte, wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Gefährdung mit massenhafter Todesfolge eingeleitet. Der Kapitän der «Viking Sigyn» und weitere Besatzungsmitglieder wurden als Zeugen befragt.

Einige Experten sprachen von einer Katastrophe, die nicht völlig unerwartet kam. Die kleinen Ausflugsschiffe, die ihre Passagiere für ein paar Stunden auf der Donau spazierenfahren, würden demnach Gefahr laufen, bei Wendemanövern in die Spur der grossen Fluss-Cruiser zu geraten, die sich nur schwer manövrieren lassen.

Seoul will helfen

Südkoreas Präsident Moon Jae In ordnete an, einen Krisenstab einzusetzen und zusammen mit den ungarischen Behörden «alle verfügbaren Mittel» zur Rettung der Vermissten zu ergreifen. Das Aussenministerium kündigte an, eine «schnelle Einsatzgruppe» mit 18 Beamten und Rettungskräften an den Unglücksort nach Budapest zu schicken.

Der südkoreanische Reiseveranstalter Verygoodtour entschuldigte sich für das Unglück. Das Unternehmen werde alles tun, um den Opfern und deren Familien zu helfen.

Legende: Die Rettungsaktion läuft auch am Morgen nach dem Unglück. Reuters

Nach Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap befanden sich 30 Touristen, die eine Sechs-Länder-Reise nach Osteuropa gebucht hatten, auf dem Ausflugsschiff «Hableany» (Nixe). Dazu kämen noch drei Reisebegleiter sowie zwei Besatzungsmitglieder. Die meisten Reisenden seien 40 bis 50 Jahre alt gewesen. Auch ein sechsjähriges Kind sei an Bord gewesen.

Das 27 Meter lange, für 60 Passagiere ausgelegte Unglücksschiff gehört dem Budapester Schifffahrtsunternehmen Panorama Deck. Ein Sprecher der Firma teilte am späten Mittwochabend mit: «Es werden alle Ressourcen mobilisiert, um Menschenleben zu retten.»