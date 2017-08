Angela Merkel auf grosser Wahlkampftour

Aus Tagesschau vom 16.8.2017

In Deutschland ist Bundestagswahlkampf. Dabei liegen Kanzlerin Angela Merkel und ihre CDU in den Umfragen zwischen 12 und 15 Prozentpunkte vor SPD-Herausforderer Martin Schulz. Trotzdem ist Merkel in den letzten fünf Wochen vor der Wahl auf intensiver Wahlkampftour.