Der Wirbelsturm «Irma» zieht auf Florida zu. Die Behörden haben fast sechs Millionen Menschen zur Flucht aufgefordert.

Das Wichtigste in Kürze

Der Wirbelsturm «Irma» soll gemäss Prognosen am frühen Sonntagmorgen auf Florida treffen.

Beamte gehen teils von Haus zu Haus, um die Bewohner von der Evakuierung zu überzeugen.

US-Präsident Donald Trump ruft angesichts der Gefahr zur nationalen Einigkeit auf.

Nirgends sind die Vereinigten Staaten so gut auf einen Wirbelsturm vorbereitet wie in Florida. Dennoch herrscht Angst. Der Hurrikan «Irma» dürfte am frühen Sonntagmorgen Florida erreichen. Wo genau er an Land treffen wird, ist laut jüngsten Wetterberichten noch unsicher.

Möglicherweise wird nicht nur der Grossraum Miami mit seinen sechs Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern betroffen sein, sondern ebenso die Westküste Floridas. Denn der Wirbelsturm ist zurzeit breiter als der ganze Bundesstaat.

«Dringend aufbrechen»

Die Behörden rufen fast sechs Millionen Menschen zur Evakuierung auf, die meisten in Florida, eine halbe Million im Nachbarstaat Georgia. «Wenn Sie jetzt noch zu Hause sind: Bitte gehen Sie», fordert Floridas Gouverneur Rick Scott.

« Dieser Wirbelsturm hat ein historisches Ausmass. » Donald Trump

US-Präsident

Er lässt Beamte jeden Haushalt anrufen oder sogar von Haus zu Haus gehen, um die Leute zur Abreise zu bewegen. Einfach ist das inzwischen nicht mehr. Die Strassen Richtung Norden sind verstopft. An vielen Tankstellen ging das Benzin aus. Flüge sind voll oder bereits abgesagt. Mietwagen sind keine mehr zu kriegen. Dennoch entleeren sich ganze Städte wie Miami, Fort Lauderdale oder Daytona Beach.

Aufruf der Präsidenten

Laut dem Direktor des nationalen Katastrophenschutzes, Brock Long, ist man auf das Schlimmste vorbereitet. Man kommuniziere gut und habe Hilfsgüter positioniert.

Präsident Donald Trump ruft, unterstützt von allen fünf noch lebenden Ex-Präsidenten, zur nationalen Einigkeit und zur Hilfe auf. Das sei nun dringend nötig. «Dieser Wirbelsturm hat ein historisches Ausmass», sagte Trump.

«Irma» wird mit dem Hurrikan «Andrew» vor einem Vierteljahrhundert verglichen. Bloss sind heute weitaus mehr Menschen betroffen, da die Bevölkerungszahl Floridas massiv zugenommen hat.