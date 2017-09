Etliche konkrete Hinweise seien eingegangen, erklärte ein Polizei-Sprecher in Konstanz.

Die Auswertung der rund 1000 Anrufe und 200 E-Mails ist im Gang. Bislang zeichne sich jedoch noch keine heisse Spur ab, erklärten Oberstaatsanwalt Alexander Boger.

Die Polizei hatte am Donnerstag informiert, dass Unbekannte mit der Vergiftung von Lebensmitteln in deutschen Supermärkten und Drogerien eine Millionensumme erpressen wollen.

Sonderkommission im Einsatz

Das Callcenter des Polizeipräsidiums Konstanz mit einem Dutzend Mitarbeitern bleibt rund um die Uhr besetzt. Am Donnerstag hatte die Polizei Fahndungsbilder eines dringend tatverdächtigen Mannes in einem Supermarkt veröffentlicht.

Die bisherigen Hinweise aus der Bevölkerung seien von recht unterschiedlicher Qualität, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, Markus Sauter. «Es ist alles dabei – von konkreten Hinweisen auf bestimmte Personen bis hin zu Anrufern, die meinen, die Person auf dem Fahndungsfoto vielleicht schon mal irgendwo gesehen zu haben.» Die 220 Ermittler der Sonderkommission «Apfel» würden die Hinweise «akribisch» auswerten.

Fahndung auch in der Schweiz

Der Tatverdächtige soll mit der erneuten Platzierung von vergifteten Lebensmitteln in Supermärkten und Drogerien gedroht haben, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Mitte September waren fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung in Friedrichshafen entdeckt worden. Gefahndet wird nach dem Erpresser auch in den umliegenden Ländern, vor allem in der Schweiz und Österreich.

Die Polizei fürchtet weitere Taten. «Wir können nicht ausschliessen, dass der Erpresser über das Wochenende erneut vergiftete Lebensmittel ausbringt», sagte Mediensprecher Jens Purath im ZDF-«Morgenmagazin». Dies sei der Grund gewesen, dass die Polizei das Thema publik gemacht habe.

Zusatzinhalt überspringen Was ist Ethylenglycol? Ethylenglycol (veraltet auch Äthylenglycol) ist eine sirupartige Flüssigkeit. Es ist sowohl farb- als auch geruchslos. Der Stoff greift nach dem Verschlucken zunächst das zentrale Nervensystem an, dann das Herz und schliesslich die Nieren. In grösseren Mengen kann Ethylenglycol tödlich sein.

Es gebe keinen Grund zur Panik

Die Polizei geht aktuell davon aus, alle bisher vergifteten Gläser entdeckt zu haben. Das Gift Ethylenglycol sei in die Babynahrung eingerührt worden, hiess es von der Polizei. Beim Verzehr drohten «sehr ernsthafte Gesundheitsgefahren bis hin zum Tod». Die Drohung des unbekannten Erpressers umfasse aber nicht nur Babynahrung. Er habe gedroht, 20 verschiedene Lebensmittel zu vergiften.

Supermärkte und Geschäfte in der gesamten Region erklärten lokalen Medienberichten zufolge, dass sie ihre Bestände angesichts dieser Drohung genauestens prüfen. Zur Frage, ob jemand in Erwägung ziehe, die geforderte Millionensumme zu bezahlen, machte die Polizei keine Angaben. Es gebe aber keinen Grund zur Panik, erklärten Polizeisprecher.